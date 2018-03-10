В дни празднования дня Победы в Великой Отечественной войне в наших краях стартует международный патриотический мотоавтопробег по местам боевой славы. О том, как родилась эта идея, нам рассказал наш земляк, председатель общественного объединения «Соотечественник» Александр Подвиг.

– Александр Юрьевич, прежде всего примите нашу благодарность за то, что подняли народ, властные структуры и в прошлом году привели в порядок, реконструировали «Карту героев» на кладбище по улице Толстого в Шымкенте.

– Как раз-таки на «Карте героев» 9 мая, когда шымкентские байкеры возлагали цветы к надгробиям солдат и офицеров, и родилась идея мотоавтопробега. Это была их инициатива. Минувшей осенью мы приступили к обсуждению маршрута, определились с задачами, которые надо было решить, чтобы задуманная идея смогла воплотиться, нашли партнеров. Направили в адрес президентов трех республик – Казахстана, России и Белоруссии письма с просьбой поддержать нашу инициативу, оказать содействие. Заручились их поддержкой. Буквально на днях получили письмо от заместителя председателя Государственной Думы Российской Федерации Ольги Тимофеевой, в котором нам выражена полная поддержка.

– Прекрасно. Итак, кто они, официальные участники пробега?

– Наше объединение «Соотечественник», ОО «Автомотофедерация г. Шымкента», Продюсерский центр «Pro-Studio», ЮКО филиал Ассоциации русских, славянских и казачьих общин, автоклуб «Джип KZ», а также Российский некоммерческий фонд поддержки и развития мототуризма «Волна Памяти»

– Какую цель вы поставили перед собой?

– Главное – объединение через участников мотоавтопробега братских народов стран СНГ. Сохранение дружбы и укрепление связей всех соотечественников, проживающих на территории бывшего Советского Союза. Пропаганда великого подвига советских воинов при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Увековечивание памяти воинов, погибших при защите Отечества. Воспитание гражданственности и патриотизма молодежи. Мотоавтопробег мы так и назвали – «Победа без границ!».

– Как будет проходить мотопробег?

– В городах и на маршруте мотоавтопробега мы посетим памятники воинской славы, музеи, на местах нам помогут организовать выставки техники времен ВОВ, пройдут встречи с ветеранами и молодежью. Мы запланировали организацию передвижных музеев участников пробега из стран СНГ. В каждом из городов выступит концертная бригада с песнями, посвященными Великой Отечественной войне, Победе. Подготовим фото- и видеосъемки о пробеге, снимем и смонтируем фильм, будет вестись онлайн-дневник пробега и так далее. А еще мы запланировали восстановление и ремонт памятников на местах захоронений воинов.

– Назовите основные даты мотоавтопробега.

– День старта – 7 мая 2018 г. – из столицы Душанбе (Таджикистан). 9 мая объединенная колонна направится из Шымкента от мемориала «Карта Героев Шымкента» и обелиска «Славы» на Алматы и далее через весь Казахстан в Россию. По пути к ней будут присоединяться участники Проекта из Киргизии и стран Закавказья (Азербайджана, Армении, Грузии), а также байкеры из городов России.

Участники мотоавтопробега намерены проехать и посетить места сражений и воинские захоронения, организовать вечера памяти и концерты на тематику военных лет в городах России и Белоруссии. Маршрут пробега пройдет через столицу России Москву. Ориентировочно 12 июня – в день Независимости России в городе Волоколамске будет дан большой праздничный концерт, где казахстанские представители возложат цветы к памятнику 28 панфиловцев на месте битвы за Москву.

– Из предварительной беседы с вами, я узнала, что пробег «Победа без границ!» пройдет несколькими маршрутами. Это так?

– Да, важно знать, мотоавтопробег проходит по трем маршрутам по территориям стран-участниц пробега. Наш маршрут пойдет по Южному направлению, это такие города, как Душанбе, Самарканд, Ташкент, Шымкент, Бишкек, Алматы, Балхаш, Караганда, Астана, Петропавловск, Курган, Челябинск, Уфа, Оренбург, Самара, Саратов, Волгоград, Элиста, Махачкала, Грозный, Владикавказ, Нальчик, Майкоп, Краснодар, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Белгород, Курск, Брянск, Орёл, Калуга, Тула, Москва.

Северное направление пройдет через Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Казань, Йошкар-Олу, Чебоксары, Нижний Новгород, Ярославль, Вельск, Архангельск, Мурманск, Кемь, Петрозаводск, Санкт Петербург, Новгород, деревню Кресты, Тверь.

Западное направление – это Волоколамск, Ржев, Вязьма, Смоленск, Витебск, Минск, Барановичи, Брест.

День финиша – 22 июня 2018 г. в городе-герое Бресте в Белоруссии.

– Возможно, кого-то заинтересует эта информация о мотоавтопробеге. Как они могут связаться с вами? Поделитесь контактами организаторов проекта.

– Пожалуйста. Председатель международного координационного совета мотоавтопробега «Победа без границ» генеральный директор продюсерского центра «Pro-Studio» Елена Сергеевна Прокудина (Казахстан +7-701-840-39-48, +7 968-515-90-38, e-mail: lennoch@mail.ru). Руководитель по международным культурным связям координационного совета Инна Робертовна Субботина (Россия +7 903-589-75-90, e-mail: subbotinna@mail.ru).

Председатель координационного совета по Республике Казахстан международного мотоавтопробега «Победа без границ» Александр Юрьевич Подвиг (Казахстан +7 705-857-84-32, e-mail: podvig61@mail.ru). Руководитель в Российской Федерации мотоавтопробега «Победа без границ» Павел Вячеславович Сотников (Россия +7(916)792-24-98, e-mail: myrmydon@mail.ru).

Фарида Шарафутдинова