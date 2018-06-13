13 июня в Ржеве находятся участники международного мото-автопробега по местам боевой славы «Победа без границ».

Он стартовал 9 мая в казахстанском Шымкенте. Участники проедутся по территории Казахстана, России, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии и Армении, чтобы почтить память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Тверской области путешественники встретятся с ветеранами и возложат в Ржеве цветы на Аллее Героев Советского Союза.

Желающие могут присоединиться к колонне можно по ходу движения мото-автопробега. Финишировать они планируют 22 июня в Бресте, где пройдет концерт памяти всех погибших в Великой Отечественной войне.

Следить за пробегом можно на сайте pobedabezgranits.ru. Итогом путешествия станет документальный фильм.