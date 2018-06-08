В Мактааральском районе работает биофабрика и свыше 20 лабораторий, занимающихся борьбой с вредителями растений.

В ходе недавней рабочей поездки аким региона Ж. Туймебаев побывал в этих учреждениях и узнал о методах борьбы. Специалисты ЮК филиала НИИ по защите растения и карантину уверены, что широко применяемый биологический метод дает хорошие результаты.

«Мы в прошлом году провели эксперимент на базе Агроколледжа. На 12 сотках посадили помидоры. Применили биологический метод. В борьбе с вредителями растений использовали Незидиокорис тениус. Это один из двух видов клопа, который применяют против томатной минирующей моли. Насекомые справились. А мы получили чистый экологический продукт. Отрадно, что крестьяне с нами работают в тесном контакте. Ведь цель у нас одна: повысить продуктивность и без расходов собрать богатый урожай.

Дехкане широко применяют биометод, но при этом не теряют бдительность. Ведь в прошлые года многие хозяйства, которые посадили бахчевые культуры рядом с пастбищными землями, оказались в убытке. Вредители безжалостно уничтожили не только листья, но и арбузы с дынями.

Крестьянские хозяйства, которые применяют биологический метод в борьбе с вредителями, получают от государства субсидии.

Крестьяне понимают, что если не будет систематизированной борьбы с вредителями, то в убытке окажутся они сами. Поэтому стараются, прислушиваются к советам ученых и агрономов. К помощи химических препаратов дехкане прибегают только в крайнем случае.

Шынар Оразова