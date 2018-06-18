Ректором МКТУ им. Х.А. Ясави назначен профессор Б. Абдирасилов.

Нового руководителя коллективу представила заместитель министра образования и науки РК, заместитель председателя уполномоченного совета МКТУ Б. Асылова.

Болатбек Серикбайулы Абдирасилов — доктор биологических, кандидат физико-математических наук. Его трудовой путь начался в 1986 году. Работал в Агентстве по делам госслужбы, Министерстве образования и науки, Администрации Президента РК. С 2012 по 2016 год был ректором Академии государственного управления при Президенте РК, а с 2017 года по сей день — председателем Комитета науки Министерства образования и науки.