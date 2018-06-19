Инцидент между узбекистанскими гражданами произошел на одной из строек в поселке Аксукент Сайрамского района.

Один из рабочих, находясь в алкогольном опьянении, на бытовой почве поссорился с коллегой. После чего с ножом в руках набросился на оппонента и нанес ему несколько проникающих ножевых ранений.

По оценке медиков, ранения оказались не опасными для жизни и здоровья потерпевшего. Нападавший задержан. По ходатайству следователя, предъявившего узбекистанцу обвинения в покушении на убийство, суд Сайрамского района выдал санкцию на арест обвиняемого сроком на 2 месяца.

Известно также, что узбекистанцы работали на стройке вполне официально, имели временную регистрацию в ЮКО.