«Наш лозунг — хорошие привычки!» Под таким названием прошел в Шымкенте марафон здорового образа жизни.
Участники мероприятия — специалисты спортивной медицины, спортивных школ, юные спортсмены и сотрудники ДВД пробежали три км. В соответствии со схемой марафонцы стартовали от «Аллеи молодоженов» в дендропарке.
Организаторы мероприятия — областное управление здравоохранения и центр формирования здорового образа жизни. Второй этап марафона – спортивные состязания, подготовленные сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом. Завершилось мероприятие праздничным концертом.