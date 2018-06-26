«Наш лозунг — хорошие привычки!» Под таким названием прошел в Шымкенте марафон здорового образа жизни.

Участники мероприятия — специалисты спортивной медицины, спортивных школ, юные спортсмены и сотрудники ДВД пробежали три км. В соответствии со схемой марафонцы стартовали от «Аллеи молодоженов» в дендропарке.

Организаторы мероприятия — областное управление здравоохранения и центр формирования здорового образа жизни. Второй этап марафона – спортивные состязания, подготовленные сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом. Завершилось мероприятие праздничным концертом.