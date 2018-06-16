В городе Шымкенте в рамках профилактической операции «Отдых» проходят различные мероприятия с детьми и их родителями в высотных жилых домах. Как защитить себя от падения с окон и не утонуть в водоеме рассказывали детворе сотрудники управления по ЧС города Шымкента и управления гражданской обороны.

В новом благоустроенном микрорайоне Нурсат, где расположены современные высотные дома, с жителями провели разъяснительную работу по предупреждению падений детей с окон высотных домов.

Начальник отдела гражданской обороны Нуржан Каракозев напомнил собравшимся родителям печальный случай, зарегистрированный в микрорайоне Север. При этом он подчеркнул, что во время несчастного случая – падения трехлетней девочки — родители были дома.

Жителям микрорайона специалист ЧС рассказал как защитить своих детей: не оставлять маленьких детей одних; отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник;

не подпускайте близко к москитным сеткам. Упоминая о москитных сетках, Нуржан Каракозев подчеркнул, что они не предназначены для защиты от падений и очень часто дети выпадают вместе с сетками.

Также он посоветовал родителям поставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров и по возможности, открывать окна сверху, а не снизу.

«Вода — безопасная территория» — эта тема также была охвачена во время агитационного рейда. Ребятам, а также их родителям напомнили, что купаться в водоёмах без присмотра взрослых очень опасно, это может привести к беде. Сотрудники ЧС рассказали об основных правилах поведения на воде.

В конце встречи жителям микрорайона были вручены памятки безопасного поведения на водоёмах с номером вызова спасательной службы – «112». Лето продолжается, а у сотрудников ЧС в планах еще много поучительных встреч с детьми!