Доступ к яме Беккари в районе мусорного полигона для посторонних закрыт. Сейчас туда могут попасть только сотрудники ГКП «Ветеринария».

«Окультуривание» ямы произошло только после того, как на проблему обратили внимание журналисты. А до этого, видимо, до нее никому не было дела. Фото и видео трупов животных на бывшем полигоне — стало темой номер один местных и республиканских СМИ.

В итоге выяснилось, что на территории, прилегающей к яме, были обнаружены трупы четырех бойцовских собак. «Скорее всего, владельцы животных вывезли их к яме самостоятельно и, взломав замок, оставили трупы животных, — считает руководитель отдела сельского хозяйства и ветеринарии Гани Курманбай.

— Когда мы приехали, обнаружили разлагающиеся трупы четырех собак. Судя по останкам, это собаки бойцовских пород. Не исключено, что владельцы просто избавились от псов, которые, вероятно, не показали ожидаемого результата на нелегальных собачьих боях. Сейчас останки утилизировали. Яму Беккари и всю территорию вокруг обработали».

Руководитель отдела ветеринарии и сельского хозяйства еще раз напоминает жителям: если у вас пало животное, не важно – кошка это или корова, если вы увидели лежащий на улице труп животного, обратитесь в ГКП «Ветеринария». Специалисты приедут и вывезут труп абсолютно бесплатно.