В Туркестане местный житель 30-летний Канат Д. организовал собачьи бои, на которые пригласил своих знакомых. Вечером 18 октября все участники собрались в частном доме на окраине Туркестана, передает NUR.KZ.

В ходе собачьих поединков между зрителями также произошел конфликт. Двое мужчин набросились на Каната Д. и нанесли ему два удара топором по голове, а также разбили стекло в его автомобиле.

В свою очередь Канат Д., достав охотничье ружье, совершил выстрел в одного из нападавших, после чего попытался скрыться. Однако был задержан по горячим следам. Пострадавший получил ранения несовместимые с жизнью и скончался в тот же день.

Туркестанский следственный суд выдал санкцию на арест задержанного.

«Ему предъявляются обвинения по ст. 99 часть 2 пункт 9 УК РК (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений)», — сообщили в следственном суде Туркестана.

Мера пресечения – содержание под стражей сроком на 2 месяца на период досудебного следствия. Проводится расследование.