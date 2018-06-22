Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев в ходе рабочей поездки в Толебийский район, в населенном пункте Кенесарык сельского округа Каскасу посетил историческое место «Есимхан-тобе».

Аким области положительно оценил проводимые работы в регионе в рамках программной статьи главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», а также подчеркнул, что будет уделено пристальное внимание работам, которые пройдут и на историческом месте «Есимхан-тобе».

«С помощью историков, ученых необходимо провести научно-исследовательские работы на этом месте. Мы готовы оказать поддержку. В регионе большое количество исторических объектов, но мы не можем их правильно использовать.

К примеру, туристы, приезжающие сюда, должны наслаждаться национальными блюдами, приготовленными местными жителями, и знакомиться с этнографией. В свою очередь, это способствует развитию туризма. Путем пропаганды и модернизации исторических мест мы воспитываем молодое поколение в духе патриотизма», — сказал Ж.Туймебаев.

Напомним, археологический памятник расположен на правом берегу реки Сайрамсу. В 2006 году городище Даут-тобе было исследовано Центром по охране, реставрации и использованию историко-культурного наследия. Информация о древнем городище хранится в институте археологии А.Х. Маргулана КН МОН РК. По предположению ученых «Есимхантобе» построили в XIV-XVIII веках.

Во время рабочей поездки аким области Ж.Туймебаев ознакомился с ходом съемок 10-серийного художественного фильма «Толе би». Отметим, что съемки фильма проводит киностудия «Сақ» при поддержке областного акимата. Фильм направлен на патриотическое воспитание молодежи.

«Необходимо увеличивать количество таких этноаулов, где люди буду не только отдыхать, но и знакомиться с историей. Недавно я прочитал документы, написанные одним из арабских историков, где говорится о смелости и мужественности турецких воинов. Мы должны пропагандировать среди молодого поколения собственных батыров и биев. Просматривая эти исторические фильмы, подрастающее поколение будет гордиться нацией.

Этот фильм повествует о выдающихся личностях нашей нации, об обычаях и традициях нашего народа, ораторском искусстве, что соответствует президентской программе духовного возрождения», — подчеркнул Ж. Туймебаев.