Робота, который разливает кумыс создал ученик из Толе би

Робот по имени «Асылбек» разливает кумыс и рассказывает о его целебных свойствах.

При создании «Асылбека» Жанторе помогал его учитель по информатике. Мальчик рассказывает, что любой может поднести ему пластиковую карту и говорить с роботом.

«Интерес к робототехнике у меня появился давно. Идея создания такого робота родилась во время выставки, организованной на неделе информатики в нашей школе. Своим мнением о создании робота по имени «Асылбек» я сначала поделилась со своей учительницей Лаурой-апай. Она поддержала мою идею и сказал, что поможет в сборке. Мы решили, что «Асылбек» должен быть в национальной одежде, потому что он пропагандирует наш национальный напиток», – говорит Жансултан.

Проект Жкнсултана стал призовым на районном и областном этапах конкурса научных проектов.