В городе Туркестане семилетняя девочка выпала из окна 5-го этажа жилого дома. Она была доставлена в больницу. Врачи пытались спасти ребенка, но травмы оказались тяжелыми и девочка скончалась.

08.06 в 07:40 поступило сообщение о том, что 07 июня 2018 года в 16:48 по адресу: г. Туркестан, мкр-1 в пятиэтажном жилом доме, оставшись без присмотра родителей, по неосторожности выпала с окна 5-го этажа девочка 2011 г.р.

Напомним, что это уже второй случай на этой неделе. Из окна третьего этажа пятиэтажки в микрорайоне Север города Шымкента выпала трехлетняя девочка и тоже погибла.

Уважаемые родители! Будьте бдительны, не оставляйте детей без присмотра взрослых. Соблюдайте правила безопасности в высотных домах!