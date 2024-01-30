Байкера, ездившего на одном колесе, оштрафовали в Шымкенте

Байкер в Шымкенте, решил удивить окружающих своим умением ездить на одном колесе, проехав таким образом по площади Аль-Фараби в темное время суток.

Грубое нарушение правил дорожного движения полицейские выявили в ходе мониторинга соцсетей.

Водитель мопеда опубликовал видео на своей странице.

“Трюкача” быстро нашли и привлекли к ответственности, правда только к административному взысканию.

Не смотря на что, байкер пренебрегает правилами не первый раз. Меньше года назад его уже штрафовали за аналогичный проступок.