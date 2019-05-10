Кортеж байкеров проводил в последний путь местного мотоциклиста

В последний путь проводили мотоциклиста его родные и друзья. На похороны приехали местные байкеры, друзья погибшего, чтобы почтить память своего товарища. Колонна мотоциклистов проводила товарища до самого кладбища.

Во вторник 7 мая на пересечении улицы Сайрамской и Тауке хана мотоциклист столкнулся с «ВАЗ 2115».

Автослесарь по ремонту пластмассовых частей автомобиля 33-летний Олег Одиноких, управлявший двухколесной машиной, умер на месте ДТП. В день похорон мы встретились с друзьями, родными и погибшего парня.

Трагедия произошла на глазах многочисленных прохожих и была запечатлена камерой видеонаблюдения. По словам друзей, скутер под управлением Олега двигался по Тауке хана. На встречу двигался автомобиль ВАЗ, который при повороте налево, видимо, не заметил мотоциклиста. Не ожидавший резкого поворота Олег ударился об боковую дверь авто и от полученных травм скончался на месте.

Хамит Ниязметов, мотоциклист: «Водитель автомобиля, не убедившись, повернул налево и подрезал мотоциклиста и случилось столкновение, от которого парень умер, он был очень молод, 33 года ему было. Остались без отца трое детей, а он был единственным кормильцем в семье. Он не был на мотоцикле, у него был маленький скутер, на нем большую скорость не наберешь. Он был очень осторожным водителем, не нарушал правила».

Общественик, представитель Общественного объединения ОСА Руслан Жанпеисов: «Мы проводили в последний путь мотобрата, нашего общего друга, человека, который всегда был готов подержать любого в тяжелую минуту. Во всех наших мотомероприятиях участвовал. Как тяжело признаваться, у нас водители четырехколесного транспортного зачастую просто не видят мотоциклиста, который находится рядом справа или слева. Не смотрят в зеркала. Элементарно не понимают, что на каждом перекрестке нужно снижать скорость, для того чтобы убедится в безопасности маневра. Так произошло и в этот раз, Олег, к сожалению, попал, видимо, в слепую зону водителя, которого ослепило солнце, но это его не оправдывает. Хочу попросить водителей быть намного внимательнее, смотреть по сторонам, видеть вокруг себя больше, не быть такими беспечными научится в конце концов соблюдать правила дорожного движения, не забывать, что мы рядом, все мы — мотоциклисты».

Шакир Умаров