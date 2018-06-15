Через полтора года начали трескаться фасады многоэтажек, построенных в райцентре Тюлькубасского района.

В январе 2017 года, аким ЮКО Жансеит Туймебаев торжественно вручил ключи от квартир многоэтажки в районном центре им. Турара Рыскулова .

Жилье получили ветераны Великой Отечественной Войны, госслужащие, малообеспеченные семьи и другие категории граждан. Спустя год жители начали бить тревогу, мол, обещанное благоустройство территории никто не собирается делать. Мало того, каждый день на несколько часов отключают воду, причем без объяснений.

Жильцы сомневаются и в качестве дома. Уже пошли трещины по внешей стороне здания. В местный акимат жители не обращались. Считают, что это бесполезное занятие. В отличии от взрослых свое мнение высказывают дети.

«А у нас везде все такие трещины, аким увидет же?», — беспокоится о судьбе многоэтажки его семилетняя жительница.

Жильцы двух новых домов не хотят жаловаться открыто, уверяют, что боятся и То, что их будут гнобить. Но и ситуация с благоустройством и питьевой водой их не устраивает.

» Говорили что перебоев не будет, говори что озеленим, говорили, что все будет хорошо, с концертом вручили ключи от квартир, а сейчас вот как», — жалуется одна из жительниц дома.

Дом простоит еще 100 лет

Рядом с этими домами идет строительство еще нескольких, которые планируется уже в этом году сдать под ключ. В акимате пояснили, что ситуация под контролем. Есть гарантийный срок и подрядчики устранят, выявленные недостатки.

» Есть три года гарантии, подрядчики все устранят, мы проследим за этим. Я не думаю, что есть смысл об этом говорить. А благоустройство территории мы решили провести уже после сдачи новых многоэтажек, произойдет это совсем скоро. Все будет налажено. Проект этот будет реализован только в следующем году, сколько денег туда выделено я не знаю. «, пояснил Айдар Толепбергенов, заведующий сектором отдела строительства Тюлькубасского района.

С другой стороны, жильцы в новом доме встретили уже вторую весну, можно было бы и собственными силами вскопать территорию под окнами, посадить деревья, цветы. А не ждать, когда это сделают строители. Другой вопрос — освещение, установка детской площадки, тротуаров, асфальтированные дороги — это уже должны сделать за счет бюджета.

Перебои воды — миф

Ситуацию с перебоями подачи питьевой воды прокомментировал сам директор, уверяя что постоянных перебоев нет, жители, якобы, преувеличивают. Но, сбои бывают, так как прокладывают новые водопроводные сети.

«Будем прокладывать трубопровод до 31 августа 2018 года. Деньги выделены, работа идет. Я не согласен с тем, что воду отключают каждый день. Вот проведем новую систему, и вода будет идти круглые сутки», — пояснил Бауыржан Сихымбаев, директор «Таукенсу.»

Мы поднялись на пятый этаж дома, и постучались в одну из квартир. Житель квартиры поясняет, что порой напор воды хороший, но воду регулярно отключают.

» В обед у нас обычно вообще воды не бывает, или если есть, то напор очень слабый. И это происходит постоянно! Странно, но именно сейчас вода идет с хорошим напором», — пояснил житель многоэтажки.

Аким района не готов

Будет ли исправлена ситуация с ремонтом дома пока неизвестно, правда ли случаются перебои с подачей водой — вопросы остались открытыми. Мнения разделились. Жители говорят, что воду отключают каждый день, а директор «Таукен-СУ» уверяет в обратном.

За официальным комментарием мы обратились к акиму Тюлькубасского района. Прождав главу администрации более часа, ответа мы не получили. Глава согласился поговорить с нами, но без съемочной группы. Причина такого действия со стороны акима Тюлькубасского района — не надлежащий вид для съемок, — пояснили в акимате.

Напомним, что в январе 2017 года, аким ЮКО вручил ключи от новых квартир очередникам, которые ждали своего жилья более 10 лет. Среди них госслужащие, многодетные семьи и ветераны Великой Отечественной войны. Ключи от арендного жилья получили 96 человек, все новые владельцы, кроме ветеранов ВОВ, платят по пять тысяч тенге в месяц.

Жансеит Туймебаев во время вручения квартир, поручил местной администрации работы по завершению благоустройства территории не затягивать. На строительство домов выделено около семисот миллионов тенге.

Шуддин Саидов