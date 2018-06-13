Обновленный зоопарк Шымкента встречает посетителей

После реконструкции была официально открыта зона «Африка» в зоологическом парке Шымкента. Уникальность новой зоны в том, что в ней животные содержатся в условиях, приближенных к их естественной среде обитания.

Отметим, работы по реконструкции зоопарка были начаты в 2010 году. Сейчас продолжается третий этап. В рамках реконструкции в зоопарке была построена зона «Африки», «Тау» и административное здание. Сейчас ведется строительство девяти вольеров.

Чтобы пополнить зону «Африка» новыми видами животных, руководство зоопарка обратилось к объединению ЕАРАЗА (Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов).

Кроме того, ведутся переговоры с компаниями, занимающими поставками животных: Mafunyane, Amazonia Zoo, Animals azia, International Zoo.



Добавим, зоопарк Шымкента был построен в 1980 году. Тогда в нем содержались 75 видов животных. Сейчас в нем содержатся 2478 животных 249 видов.

Интерес к зоопарку с каждым годом становится все больше. Если в 2017 году его посетили 426 тысяч человек, то за три месяца 2018 года более 600 000 человек.