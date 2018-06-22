НовостиОбществоВиноград и яблоки, выращенные в Толебийском районе, отменного качества
Виноград и яблоки, выращенные в Толебийском районе, отменного качества
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Аким Туркестанской области Ж.Туймебаев посетил Толебийский район, где ознакомился с работой ряда производственных предприятий и ходом реализации государственных программ.
В сельском округе Коксаек глава региона ознакомился с работой сельскохозяйственного кооператива «Keremet agro Group», где на 40 гектарах земли занимаются выращиванием яблок. Для развития садов председатель кооператива Абзал Озыбай привлек инвестиции в размере 503 млн тенге. Кроме этого хозяйство через МФО «Ырыс» приобрело в лизинг необходимую технику на сумму 43 млн. 100 тыс. тенге.
На сегодня в саду высажены 87 500 саженцев сортов «Гала», «Голден делишес», «Айдаред и «Редделишес». В настоящее время в кооперативе на постоянной основе работают 50 человек. Средняя заработанная плата составляет 90 тыс. тенге.
Также аким области посетил хозяйство частного предпринимателя С.Танабаева, занимающегося выращиванием винограда в ауле Тасарык.
Сабыржан Танабаев занимается виноградарством с 2016 года, на 10 гектарах земли выращивает виноград по новой технологии. В 2017 году виноградом здесь засадили еще 10 гектаров. Всего в хозяйстве на 20 га высажено 32 тыс. саженцев винограда сорта «Тайфи розовый», а также установлена система капельного орошения.
Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 50 млн тенге. Половину этой суммы предоставил РИЦ «Максимум» в рамках программы «Даму». Купив 10 гектаров земли, остальные 10 гектаров глава хозяйства взял у государства в аренду на 49 лет.
На каждый гектар посевных площадей винограда со стороны государства была выделена субсидия в размере 750 тыс. тенге. В этом году виноградники дадут первый урожай, с одного гектара ожидается получить 35-40 тонн продукции.
Сегодня в виноградниках хозяйства постоянной работой охвачены 10 человек, где средний оклад каждого составляет 50 тыс. тенге. Стоит отметить, что в ближайшие годы хозяйство намерено начать строительство овощехранилища для переработки и долгосрочного хранения продукции.
Ознакомившись с работой хозяйств, глава региона отметил необходимость решения вопросов переработки плодово-ягодных культур.
«В странах Европы крестьяне на площади 10-15 гектаров не только выращивают свою продукцию, но и занимаются переработкой плодово-ягодных культур, при этом получая хорошую прибыль. К примеру, будет на много эффективней, если построить хранилище для яблок и винограда, заняться переработкой и наладить выпуск различных напитков.
В целом, в Толебийском районе ведется работа в различных направлениях. В прошлом году во благо народа сдали 8 жилых домов. Это беспрецедентное событие в истории района. 94% населенных пунктов района обеспечены питьевой водой. Природным газом обеспечили 14 населенных пунктов. Строятся дороги, очищаются каналы, увеличиваются площади посевных земель. Надо продолжать в таком же духе, а также активизировать работы в сфере предпринимательства и сельского хозяйства», — подчеркнул Ж.Туймебаев.
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