Жители села Оркенды Мактааральского района уже 30 лет ожидают когда в их дома придёт питьевая вода. Пока же воду им приходится таскать вёдрами из близлежащих источников.

С вопросом когда же наконец у них появится водопровод сельчане обратились к местным депутатам. Эта тема будет обсуждаться на ближайшей сессии маслихата заверили народные избранники.

После замужества каждый день Жулдыз Жусипалиевой многие годы начинается с похода за водой. В день приходится таскать до 10 ведер, чтобы поддерживать хозяйство. Тем более, что в доме много малолетних детей. И когда от тяжести уже болят ноги, женщина взваливает тяжелую ношу на спину.

Год назад будучи в положении, сельчанка потеряла ещё не рождённого ребёнка. И сколько ещё ей придётся рисковать здоровьем женщина не представляет.

» Делать нечего, вода нужна всегда вот я её и таскала. Была угроза потерять малыша, но я все равно носила воду. А потом мне стало плохо и врачи забрали в больницу. там мне сделали операцию и я осталась без ребёнка», — рассказала о своей беде Жулдыз Жусипалиева.

Таскать вёдрами воду в дома приходится всем жителям аула, и взрослым и детям. Здесь можно встретить даже дошколят с баклажками и вёдрами. Это наши будни все 30 лет, — сетуют аульчане. Со стиркой одежды тоже проблема. Стиральных машин нет, только ручная стирка.

По словам сельчан в ауле водопровод есть. Но сегодня он находится в частных руках. При этом мощности насоса хватает, чтобы обеспечить водой только часть посёлка. А краны жителей остальных четырёх улиц, где насчитывается почти пятьсот домов месяцами стоят сухими.

«Они приходят сюда и говорят — платите за воду. Тем кто даст денег, воду дают, того кто деньги не даёт — отправляют подальше. Мы стоим на договоре с поставщиками света и газа, получаем квитанции и оплачиваем.. А эти собирают наличку и быстро уходят, за что мы платим не знаем», — жалуются жители.

Об этой многолетней проблеме местные власти знают хорошо, утверждают жители Оркенды. В этот раз на очередные жалобы сельчан чиновники вновь пообещали, что проблема будет решаться уж в ближайшие дни.

«В этом месяце пройдёт очередная сессия областного маслихата. Бюджетной комиссии уже поступила заявка на выделение средств на прокладку нового водовода. Здесь будет прокладываться новый водовод», — пообещал Мырзабек Абишев, и.о. руководителя отдела ЖКХ Мактааральского района.

Теперь четверть вековую проблему жителей села Оркенды будут решать депутаты областного маслихата. Сессия состоится в конце июня.