Заменить удостоверение можно на сайте Egov. Для этого у вас должна быть электронная цифровая подпись, далее выбираете раздел «заказать услуги on-line». При этом, при себе нужно иметь медицинские справки, их нужно отсканировать и отправить во вложении. В течение двух часов ваша заявка будет рассмотрена .

«Каждый гражданин должен иметь при себе ключ для регистрации заявки через Egov.

Это удобно и не нужно стоять в очереди. А если вы решили все же поменять права в автоЦОНе, с момента подачи заявки ответ придет в течение 2 часов», — говорит Даулет Бейсенбеков, руководитель специализированного отдела ЦОНа по ЮКО.

И это не последняя новая услуга, которую можно получить. Запущен пилотный проект по техническому осмотру авто. Теперь не нужно проводить проверку автомобилей, которые приобретаются на территории Казахстана. Обязательному техническому осмотру подлежит автомашины, которые только что перевезли из другой страны.

«Теперь не нужно проводить техосмотр, ждать результатов. Документы можно получить быстрее. А те автомобили, которые завезены на территорию страны из других стран, подлежат обязательному техническому осмотру», -рассказал Даулет Бейсенбеков.

Важно знать, что любую on-line услугу можно получить при наличии электронной подписи, которую вы можете получить в любом отделе ЦОН.

Шуддин Саидов