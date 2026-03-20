График работы ЦОНов и спецЦОНов Шымкента в дни празднования Наурыза

Филиал «Правительство для граждан» по городу Шымкенту сообщает о графике работы ЦОНов и спецЦОНов в период празднования Наурыз мейрамы.

В дни празднования Наурыз мейрамы нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23, 24 марта.

Среда, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов.

Прием посетителей — с 9:00 до 13:00 часов.

Отметим, что в остальные дни, не совпадающие с праздничными датами, все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные, будут работать в штатном режиме согласно действующему графику работы.