МВД и «Кселл» выявлены новые схемы совершения интернет-мошенничества посредством использования фишинговых сайтов. Злоумышленники под видом опроса, якобы проводимого АО «Кселл», обманным путем собирают у интернет-пользователей их персональные данные, сообщила пресс-служба МВД РК.

После проведения опроса появляется ложная информация о выигранном в ходе бесплатного розыгрыша дорогостоящего смартфона марки Iphone или Samsung.



Далее под предлогом необходимости оплаты почтовых расходов, злоумышленники требуют ввести на сайте данные банковских карт.



В последующем переданные сведения могут быть использованы для несанкционированного снятия наличности с пластиковых карточек.



В этой связи, необходимо соблюдение следующих простых правил:



1. Проверять информацию о проводимых акциях на официальных сайтах операторов связи или посредством звонка в Cаll-центр. К примеру, АО «Кселл» всегда публикует информацию обо всех проводимых акциях и розыгрышах Компании на своих официальных сайтах www.kcell.kz и www.activ.kz.



2. Установите на мобильные устройства (смартфоны, планшеты) антивирусное программное обеспечение и периодически обновляйте его.



3. Не переходите по подозрительным ссылкам и не предоставляйте свои конфиденциальные данные на непроверенные ресурсы.



В случае, если вы подверглись угрозе интернет-мошенничества по вышеуказанной схеме, просим незамедлительно обратиться в Cаll-центр АО «Кселл» (9090 или 3030) или органы внутренних дел.