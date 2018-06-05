Задержан один из адвокатов, участвовавший в «деле журналистов»
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О причинах задержания одного из адвокатов, участвовавшего в «деле журналистов» сообщили в Аль-Фарабийском суде.
Как выяснилось, защитник был задержан по подозрению в попытке подкупа свидетеля. При этом в Аль-Фарабийском суде подчеркнули, что к «делу журналистов» это ни какого отношения не имеет.
-У адвоката была обширная практика, он вел ряд других дел. По одному из них он и был заподозрен в совершении данного уголовного правонарушения, — сообщили в суде.
Суд по «делу журналистов» пока отложен. Напомним, на скамье подсудимых четверо подсудимых – среди которых двое мужчин и двое женщин. Трое из них журналисты, еще один – бывший районный депутат.
Они обвиняются в том, что с целью компрометации одного из районных служителей культа, напоили его напитком со снотворным, и воспользовавшись его беззащитным состоянием, раздели его и сняли на видео. Компрометирующий ролик затем разместили в интернете.
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