Жители дома №112, расположенного по улице Гагарина, недовольны решением местных властей.

Возле их дома, который был построен еще в 1932 году, ответственные лица дали разрешение на строительство многоэтажки для социально-уязвимых слоев населения.

По словам горожан, новый объект намерены построить прямо на том месте, где раньше была детская игровая площадка. По словам представителей отдела строительства, на сруб зеленых насаждений и начало работ уже готова вся разрешительная документация.

Территория в 16 соток возле многоэтажки по Гагарина сегодня больше напоминает поле битвы — повалены деревья, разрыты траншеи. Власти города запланировали на этой территории строительство пятиэтажного дома на 40 квартир. По словам ответственных лиц, на данные строительные работы уже подготовлена необходимая ПСД. Готовы и результаты экспертизы. Вот только с подобным решением властей местные жители, проживающие здесь больше 80-ти лет, не согласны.

Мы просили акимат, чтобы они нам построили на этой территории детскую игровую площадку. Но вместо этого здесь ведется строительство многоэтажного дома. А как же нам быть с нашими детьми?

Как стало известно, для строительства многоэтажного дома для малоимущих из бюджета предусмотрено выделить 400 млн тенге. В этом году победитель тендера должен освоить 1 млн тенге. Компания застройщик, имеющая на руках разрешительный документ, беспощадно уничтожает 30-40-летние деревья. И это вызывает недовольство местных жителей. Представители отдела строительства прикрываются лишь разрешительным документом.

«Эти документы получались законным путем и имеют под собой законные основания. Если у вас есть сомнения, мы можем пригласить сотрудников ГАСКа, для разбора законности данной документации», — говорят те, кто уже приступил к строительству.

По словам местных жителей, строительство новой многоэтажки создает много проблем, в частности, им будет сложно попасть в свои квартиры. Горожане уверены, что строительным нормам здесь не придерживаются. Согласно нормативам, между каждым многоэтажным домом расстояние должно быть не меньше 25-ти метров. С таким заявлением местные жители намерены обратиться в областную прокуратуру.

Нурлан Жанабай