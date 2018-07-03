363 остановки общественного транспорта в Шымкенте не обустроены

Как выяснилось, всего в миллионнике 1131 остановка, 363 из них не оборудованы. Не повезло, в основном, людям, живущим в присоединенных к городу населенных пунктах.

Стоять под палящим солнцем в разгар лета в Шымкенте невыносимо. В надежде найти спасительную прохладу, горожане прибегают к разным способам. Кто-то берёт с собой зонт, другие скрываются в тени деревьев. Но на некоторых остановках Шымкента найти тень не так то просто. Есть такие остановки, что нет даже самой остановки, чтобы укрыться от жаркого южного солнца.

Такая печальная картина для жителей мегаполиса не в новинку. Проблема отсутствия крытых остановок в Шымкенте поднималась не один раз. Знак остановки есть, автобусы, чтобы забрать людей притормаживают, а вот укрыться от палящего солнца, дождя или снега — жителям города-миллионника зачастую негде.

Студент Юрий Губенко пользуется общественным транспортом ежедневно. И именно там, где он вынужден ждать автобус, никак не укрыться от зноя, непогоды, негде узнать информацию о расписании автобусов и даже просто посидеть.

Губенко Юрий: «Здесь на остановке всегда очень много студентов. Здесь не то, что негде укрыться от солнца, тенька практически не бывает. Я слышал, что наш город причислили к числу республиканских. Но я думаю, что это не так. Город республиканский, а здесь просто нет будки, остановки, где можно спрятаться от солнца, дождя, снега».

За короткие полчаса нашей съемочной группе удалось найти 4 остановки без специальных павильонов. И это не покидая одного района Шымкента! На пекле, в надежде поскорее сесть в автобус, люди не находят себе места.

Как выяснилось всего в городе 1131 остановка, 363 из них не оборудованы. Не повезло, в основном, людям, живущим в присоединенных к городу населенных пунктах.

Нурлан Бектурсынов руководитель ЖКХ г.Шымкента: «Сейчас, в связи с тем, что мы теперь город миллионник, статус другой, рассматривается вопрос об установке нормальных типовых остановок, таких которые нужны жителям. В этом году было выделено 44 миллиона тенге, на которые мы проводим ремонт имеющихся остановок и устанавливаем дополнительные остановочные площадки».

Остается только надеяться, что чиновники не забудут, что в Шымкенте несмотря на огромное количество частных автомобилей остались и пешеходы, они же – пользователи общественного транспорта. И нам совсем небезразлично количество, а главное, качество автобусных остановок. И пусть они будут малобюджетные, но, главное, не убогие.

Впрочем, история остановочных павильонов в нашем городе богатая. Несколько экс-акимов предлагали свои варианты, в итоге в Шымкенте теперь стоят голубые павильоны (заказ был выполнен на Кентауском трансформаторном заводе в стиле «обратно в СССР»), красные — более современные, но маленькие и не уберегающие от капризов природы, а теперь вот серые. Какими будут очередные — увидим.

Анастасия Новикова