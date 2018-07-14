Признайтесь, живя в бетонном мегаполисе при 40-45-градусной жаре, все время хочется бросить все и сбежать. Куда-нибудь подальше. На север. Или на другой юг – не только с солнцем, но и с морем. Чтобы упасть в него и хоть немного остудиться.

Казахстанцы все больше открывают для себя мир. В десятки стран сегодня можно поехать без всяких визовых заморочек. Главное, копи деньги. А потом не зевай, выбирай направление, ищи надежного туроператора – и вперед. Хотя, может и не повезти. Бывает, что в самый сезон авторитетная фирма разоряется. И тогда, самое большее, о чем можно мечтать, – вернуть обратно деньги за путевку. И успеть отдохнуть где-то поблизости.

Те же, кого такая возможность не пугает, собираясь в дальние страны, должны следить за полезной информацией для путешественников. Например, есть такая медицинская сервисная компания International SOS, которая составляет своеобразную карту мира, на которой обозначены самые опасные и безопасные для туристов страны. В этом году такая карта тоже составлена. В самую опасную «красную» зону попали Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали. Вы скажете, ну кто же туда по доброй воле поедет! Едут, представьте себе. Есть любители экстрима, которые берут отпуск, чтобы не полежать-покупаться, а получить заряд адреналина. Увы, иногда они получают совсем другой заряд.

Смотрим на другую зону – «зеленую», самую безопасную. Чаще всего это европейский север: Финляндия, Норвегия, Исландия… Там жизнь течет тихо, размеренно и спокойно. Да, не позагораешь. Но вам оно надо? Тут бы хоть чуточку остыть.

Или вот еще что полезно знать. В зарубежных поездках нужно быть крайне осторожными с выбором еды. Иначе можно весь отпуск провести в заграничной инфекционке. В жарких странах Азии и Африки осторожнее со всяческой местной экзотикой. То, что ее за две щеки уплетают аборигены, вовсе не значит, что и вам можно делать то же самое. Не факт, что ваш желудок справится со всем этим так же легко.

Отдельная тема – вода. В южных экзотических странах ее лучше пить только из бутылок. Каких-то строгих медицинских стандартов там точно нет. Так что кроме медстраховки вам понадобится еще и собственная бдительность.

В Европе туристов подстерегает другая неприятность – оказаться нежеланными гостями. Эксперты сайта для планирования путешествий Aviasales дали список мест, где туристам совсем не рады. И вовсе не потому, что там живут особо нелюдимые и негостеприимные люди. Просто они устали. Устали от того, что не могут побыть одни в собственном доме. Отдыхающие слетаются в эти города, как мухи на мед. И часто их количество в несколько раз превосходит местное население. В романтической Венеции с населением в 630 тысяч человек в прошлом году побывало 5,3 млн. туристов. Так что шансов встретиться в Венеции с венецианцем у вас куда меньше, чем с пришлым отдыхающим.

Великолепная Барселона тоже отбивается от «лишних» туристов как может. Ее жители жалуются, что из-за хлынувших сюда отдыхающих выросли цены на продукты и жилье. Власти Барселоны даже ввели запрет на строительство новых гостиниц в центре города. Точно так же поступила и администрация Амстердама. И к тому же увеличила туристический налог за каждую ночь пребывания в отеле. На Ибице и Майорке турналог повысили вдвое. И вовсе не для того, чтобы побольше «содрать» с туристов, а чтобы хоть у кого-то отбить охоту туда ехать.

Нам это слышать странно. Казахстан ломает голову над тем, как бы привлечь к себе побольше гостей. Собирает туристические слеты и съезды, приглашает экспертов и консультантов, разрабатывает программы. Думает, какую бы фишку использовать, чтобы избалованному предложениями современному туристу захотелось к нам приехать. Первое, что приходит в голову – наша кухня. Трудно представить, чтобы хоть кто-то, если он не отчаянный веган, остался равнодушным к нашей еде. «Давайте мы дадим всему миру возможность за одним дастарханом попробовать и казахский бешбармак, и узбекский плов, и уйгурский лагман, и другие блюда народов Центральной Азии, – говорит председатель правления компании Kazakh Tourism Рашид Кузембаев. – В мире уже существуют подобные аналоги. К примеру, мы говорим, есть итальянская кухня, французская кухня, но есть и европейская кухня, кавказская кухня, в которую входят азербайджанская, грузинская, армянская кухни. У нас уже полноценно сформировалась кухня братских народов, мы ее можем назвать центральноазиатская».

Есть даже предложение – первый такой фестиваль провести у нас в Шымкенте. Южане точно будут не против.

Яна Котт