Шымкентское жаркое лето диктует свои правила. Южная жара так и шепчет шымкентцам, нужно уехать прочь из города, в поисках тени и прохлады. Но за отличным отдыхом далеко ехать не нужно: аквапарк «Дельфин» готов предоставить вам всё — райский уголок с микроклиматом курорта, разноуровневые бассейны и, что главное, чистота и безопасность.

Отдохнуть на шезлонге в тени деревьев, вдали от шума дорог, наслаждаясь лишь

пением птиц. Чтобы не просто получить все это, но и позагорать, и поплавать, совсем не обязательно тратить время на дальнюю дорогу — лучше потратить эти часы на купание в аквапарке «Дельфин», который ежегодно собирает тысячи посетителей. В восторге от Дельфина и взрослые, и малыши.

«Мне понравился маленький бассейн, что он не глубокий, и что там можно одной поплавать», — говорит маленькая гостья аквапарка.

Кроме маленького, на выбор гостей аквапарка два больших бассейна — взрослый и спортивный, а также горки и незабываемый отдых. Кристально чистая вода, хвойные деревья, цветы и свежий воздух создают уникальный микроклимат. А низкие цены на билеты позволяют приходить большими семьями.

«Каждый год приезжаем сюда, скучаем очень по южному солнцу. Нам здесь много что нравится: во первых, организация хорошая, во-вторых, вода чистая, территория большая, воздух свежий и вдали от дорог, городской суеты. Мы здесь наслаждаемся природой, тишиной водой, солнцем», — рассказал гость аквапарка, житель г. Алматы Амре Исаев.

Чтобы посетить «Дельфин», в Шымкент приезжают не только из других городов, но и гости из соседних стран. Они неизменно становятся постоянными посетителями, ведь «Дельфин» — это лучшее место для отдыха.

«Вот приехали на родину увидеться с друзьями, родственниками. И, конечно, как быть в Шымкенте и не посетить аквапарк «Дельфин»! Прекрасная вода, прекрасное солнце, открытые бассейны, чистейшая вода, конечно производит впечатление, и очень красиво в парке», — делятся впечатлениями жители Калининграда, Андрей и Наталья Виноградовы.

Не только красиво, но и безопасно. В аквапарке «Дельфин» за безопасностью отдыхающих следят спасатели. Аквапарк «Дельфин» ждет посетителей каждый день с 12 дня до 9 вечера.

Адрес: парк Абая, ул. Рыскулбекова, б/н.

Анастасия Новикова