Чемоданное настроение

Вот и лето! Школьные каникулы, отпуск, долгожданное путешествие, о котором вы мечтали целый год… Как сделать так, чтобы летняя поездка стала для вас настоящим отдыхом и не превратилась в нервотрепку? Очень просто: подготовиться к ней заранее и воспользоваться советами бывалых туристов.

Наведите справки

Для начала нужно как можно больше узнать о стране, в которую вы собираетесь поехать. Даже если вы были там совсем недавно, это не значит, что правила для туристов не изменились.

Например, для въезда в Грузию (одно из популярных у казахстанцев туристических направлений) с 1 июня 2024 года начинают действовать новые правила. Теперь туристам, желающим посетить эту страну, обязательно иметь медицинскую страховку, действующую весь период пребывания. При ее отсутствии вы рискуете начать путешествие со штрафа.

«Туроператор обязан проинформировать выезжающих об обязательном медицинском страховании на время пребывания, в том числе о размерах штрафов. Однако значительная часть наших граждан, как правило, самостоятельно занимается организацией поездки в Грузию, без привлечения турагентств. Незнание законов может оставить неприятное впечатление, особенно при первом посещении этой замечательной страны», – прокомментировали нововведение в пресс-службе СК «Евразия».

Но есть и приятные для наших соотечественников новости. В апреле Казахстан и Таиланд подписали соглашение о постоянном безвизовом режиме. А с конца мая вступил в силу безвиз между Казахстаном и Вьетнамом. Казахстанцы могут находиться там 30 календарных дней со дня въезда в страну.

Для тех, кто еще только выбирает направление для поездки, перечислим страны, куда мы можем поехать без визы, предъявив национальный паспорт РК:

* Азербайджан – до 30 дней, потом – регистрация;

* Албания – до 90 дней;

* Андорра – до 90 дней;

* Аргентина – до 30 дней;

* Армения – до 180 дней;

* Барбадос – до 28 дней;

* Беларусь – до 30 дней, потом – регистрация;

* Бразилия – до 30 дней;

* Гаити – безвизовый режим;

* Гонконг – до 14 дней;

* Грузия – до года;

* Иран – до 14 дней;

* Катар – до 30 дней;

* Китай – до 30 дней;

* Колумбия – до 90 дней;

* Южная Корея – до 30 дней (надо получить подтверждение или авторизацию K-ETA);

* Кыргызстан – до 30 дней, потом – регистрация;

* Малайзия – до 30 дней;

* Мальдивы – до 30 дней;

* Молдова – до 90 дней;

* Монголия – до 90 дней;

* Намибия – до 30 дней;

* Никарагуа – до 30 дней;

* ОАЭ – до 30 дней;

* Оман – до 14 дней;

* Россия – до 90 дней;

* Сейшельские острова – до 30 дней;

* Сент-Винсент и Гренадины – до 180 дней;

* Сербия – до 30 дней;

* Таджикистан – до 30 дней, потом – регистрация;

* Таиланд – до 30 дней;

* Тунис – до 30 дней;

* Турция – до 90 дней;

* Узбекистан – после пяти дней пребывания требуется регистрация;

* Украина – до 90 дней;

* Филиппины – до 30 дней;

* Эквадор – до 30 дней.

Все – по полочкам

В чемодане, конечно, полочек нет, но разложить все вещи в нем придется системно, ведь места мало, а взять с собой хочется побольше. К слову, это первая ошибка – взять побольше. Брать нужно самое необходимое. Об этом ниже, а пока о чемодане.

При выборе чемодана необходимо учитывать две вещи: его размер и вес. Некоторые сделаны из более тяжелых материалов, когда есть опасность переплатить за перевес багажа, это большой минус.

Купите чемодан, сделанный из качественных, но легких материалов. Предпочтительны экземпляры с кодовыми замками: они помогут сохранить вещи в целости и сохранности. Советуем купить чемодан с четырьмя колесами: они удобнее при транспортировке.

Если вы путешествуете единолично, не берите слишком большой чемодан, вы точно найдете причины заполнить его, даже если не собирались этого делать. В результате там окажется половина ненужных вещей, а таскать всю эту тяжесть не самая приятная штука.

Следующий полезный совет: соберите вещи как минимум за день до поездки. Если вы делаете это впопыхах в последний момент, то, скорее всего, вы наберете много ненужного. Поэтому за неделю, а лучше еще раньше, составьте список того, что вы планируете взять. Имейте в виду, что этот перечень придется не раз отредактировать и уменьшить.

Спокойно оцените одежду и обувь, которые берете с собой. Насколько они будут многофункциональны в вашем путешествии? Вы собираетесь много ходить по улицам городов или больше валяться на солнышке? Какая погода прогнозируется во время вашей поездки? Ответив на подобные вопросы, вы избежите многих ошибок.

Вещи в чемодане лучше упаковывать слоями. Сначала – самое тяжелое: обувь, валики из наиболее плотной одежды (джинсы, куртки и т.д.). После этого все, что бьется. Дальше – валики из легкой одежды (футболки, майки, рубашки и т.д.) Сверху легкие деликатные вещи, которые нежелательно плотно сворачивать.

Заполняйте все пустоты: носки и белье лучше свернуть в трубочку и поместить в обувь. Это заодно сохранит обувь от деформации. Таким же способом можно перевозить часы, очки, косметику и другие мелочи.

Сегодня в интернете полно роликов по сбору в поездку, полистайте их – там много дельных советов.

Укладывая в чемодан туалетные принадлежности, не берите с собой полноразмерные флаконы. Возьмите несколько пустых контейнеров объемом до 100 мл и налейте в них шампунь и гель для душа. А если вы остановитесь в отеле, то все это вам обеспечат на месте.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов в аэропорту, обязательно взвешиваете багаж дома, избегая перевеса. Лучше оставить свободный килограммчик про запас.

О самом важном!

Подготовьте сумку, которая в путешествии всегда должна быть под рукой. Сложите в нее все самое важное.

Паспорт. Не забудьте заграничный паспорт, если отправляетесь за рубеж. При этом берите с собой внутренний документ: если загранпаспорт вдруг потеряется, вам удастся быстрее подтвердить свою личность.

Билеты. Заранее распечатайте или сохраните на телефоне. Это может пригодиться в случае технических сложностей в аэропорту или на вокзале.

Бронь отеля. Обязательно распечатайте данные заказа и держите их при себе. Так вы сможете сравнить перечень услуг с тем, что вам предоставит отель по факту. К тому же при пересечении границы вас могут спросить, где вы остановитесь?

Медицинская страховка. Нужна, если понадобится помощь за пределами РК. К тому же, как мы выяснили, в некоторые страны, заехать без медстраховки не получится.

Кошелек. Всегда держите при себе немного наличных и банковские карты. Заранее узнайте, работают ли ваши карты в месте назначения.

А также при себе желательно держать телефон и зарядку к нему, переходник, портативный аккумулятор, водительские права (если предстоит водить машину), лекарства для экстренной помощи или постоянного применения.

Перед поездкой не забудьте зарядить все гаджеты, освободить память на смартфоне или камере.

Возьмите с собой небольшой блокнот и шариковую ручку. Современные гаджеты могут подвести в самый неподходящий момент, а надежные средства хранения информации – никогда.

Влажные салфетки. Вещь, которая точно пригодится в местах большого скопления народа. Не лишними будут одноразовые платочки и маленькая упаковка антисептика для быстрой дезинфекции рук.

Если вас укачивает в транспорте, то специальные таблетки тоже положите в ручную кладь. А не в аптечку, которая вместе с чемоданом уедет в багаж. Бывает и так…

Аптечка путешественника

Подумайте, что вам может пригодиться в дороге. Учтите, что на некоторые препараты, которые вы свободно покупаете у нас в аптеке, за границей могут потребовать рецепт. Важно также заранее узнать, есть ли запрещенные к ввозу лекарства, и не рисковать.

Итак, положите в аптечку лекарства, которые прописаны врачом к регулярному применению. Не лишним будет захватить назначение и рецепт (если придется подтверждать необходимость наличия у вас препарата).

Вам не помешают также пластыри, антисептик, йод, зеленка в форме «фломастеров», капли для носа, спрей для горла, средства от расстройства желудка, обезболивающие, средство от аллергии, жаропонижающие, пластырь от мозолей. Могут пригодиться средства от укусов комаров и насекомых.

При путешествии в жаркую страну обязательно запаситесь защитными средствами от солнца. Или купите их сразу по приезду.

Еще раз напоминаем об обязательности прививок при путешествии в некоторые страны. Об этом нужно позаботиться заранее!

В квартире все спокойно?

Даже если вы идеально собрались в поездку, есть еще одно обстоятельство, которое может испортить вам отдых и не даст расслабиться. Это мысль о том, что вы не выключили утюг, не перекрыли газ, оставили открытым окно…

Чтобы такого не случилось, берите ручку и фиксируйте все, что нужно проверить перед отъездом.

Все розетки должны быть свободны. Лучше вообще отключить электричество в доме, исключение, если работает морозильник или другой прибор, которые нельзя обесточить.

В идеале перед поездкой попросите электрика проверить щиток, розетки и всю проводку в доме.

Проверьте водопровод, краны, а лучше закройте доступ воды в квартиру.

Перекройте газовый кран.

Перед отъездом закройте все окна и форточки.

Запишите эти пункты и проверьте себя перед выходом из дома.

Если у вас дома есть ювелирные украшения, много наличных или другие ценности, то придется найти надежного хранителя на время вашего отсутствия.

Договоритесь с кем-то из родных или соседей, чтобы они периодически заходили к вам проверить состояние жилища и создать эффект присутствия. Оставьте им запасные ключи и телефоны, по которым вы обычно звоните, если случилось небольшое ЧП (сантехника, электрика, аварийных служб и т.п.). И не забудьте привезти из поездки хороший подарок или заранее отплатите эту услугу. Так надежнее!

И удержитесь от соблазна раструбить в своих соцсетях о предстоящей «поездке мечты», не искушайте воров! Сделать это вы сможете по возвращении домой, подкрепив сообщение эффектными фото- и видеодоказательствами.

Яна Котт