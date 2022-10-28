Аквапарк «Дельфин» снесли, а что будет с территорией?

Разбитый асфальт, отсутствие фонарей, снятая плитка, заросшая травой территория, читая это сложно представить, что речь идет об участке, на котором некогда располагался аквапарк «Дельфин».

Зону отдыха, которая привлекала в жару горожан, местные власти решили снести и теперь в центре города образовался неухоженный пустырь. В управлении развития комфортной городской среды города Шымкент успокаивают и отмечают, что совсем скоро на месте бывшего «Дельфина», появится не менее интересное место для времяпрепровождения молодежи.

“На месте аквапарка будет благоустроенная территория предназначенный для занятия спортом. Главной точкой является скейтпарк. Рядом будут располагаться роллердром, баскетбольная площадка, воркаут площадка, уличные тренажеры для всех возрастов, стол для армрестлинга, место для занятия йогой и много зон для тихого отдыха”, — рассказал журналисту специалист Управления развития комфортной городской среды города Шымкент, Ербол Есиркепов.

В госучреждении отметили, что работа согласно проекту, уже началась, а сдача работы запланирована на 2023 год. Молодые люди, которые любят кататься на роликах и скейтбордах наверняка обрадуются тому, что в городе наконец-то появится специализированная площадка, отмечают в управлении.

“Стоимость проекта, согласно ПСД, составляет 195 994 тыс. тенге. Но подрядная организация представила коммерческое предложение на сумму 185 000 тыс. тенге. Работа по проекту началась. Есть эскизный проект”, — делится главный специалист Ербол Есиркепов.

Когда начнется стройка данная территория будет огорожена забором, однако сейчас туда может попасть любой желающий.

“По проекту освещение объекта предусмотрено. Во время строительных работ будут закрывать территорию забором. Скейтпарк рассчитан на 50 человек, а роллердром на 40 человек”, — сообщают в управлении.

Отметим, что сейчас бесплатных специализированных площадок в городе нет. Поэтому ребят, увлекающихся данными видами спорта очень часто можно встретить на городских улицах и возле торговых центров. Данный парк позволит молодежи и дальше заниматься активными видами спорта на свежем воздухе и никому не мешая.

Алиса Бойко