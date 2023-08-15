В летних лагерях Шымкента нарушались права детей

В городской прокуратуре рассказали что в детских лагерях Шымкента выявили нарушения. Так, лагерь «Hawaii» оказался не оборудован системой противопожарной сигнализации и осуществлял деятельность без обязательного санитарно-эпидемиологического заключения, в то время как, в 2023 году данный лагерь посетили 478 детей.

В лагере «Үш бұлақ» с максимальной наполняемостью не более 220 детей были размещены 310 учащихся, соответственно, спальное место одного ребенка вместо положенных 4 кв.м сокращено до 2,8 кв.м.

«Более того, многие работники лагерей осуществляли деятельность без трудовых договоров, медицинские услуги оказывались сотрудниками, не прошедшими квалификацию и без сертификата специалиста медсестры.

Сами медицинские кабинеты не соответствуют установленным требованиям, отсутствуют обязательные медицинские препараты и оборудования. Проверочные мероприятия продолжаются, по результатам будут приняты меры», — рассказали в прокуратуре города.