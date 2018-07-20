В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции под председательством Алика Шпекбаева состоялось расширенное заседание коллегии по итогам деятельности за первое полугодие т.г.

На заседании коллегии Алик Шпекбаев отметил положительные результаты пилотной апробации новой системы оплаты труда государственных служащих.

«Мы перешли к активной фазе реализации данного направления. Уже сегодня промежуточные результаты демонстрируют положительную кадровую динамику и рост конкуренции», — сказал он.

Так, если в АДГСПК и акиматах по г. Астана и Мангистауской областям отток кадров снизился в 2 раза, а конкурс на одно место вырос в 3 раза, то в Министерстве юстиции сменяемость сведена к минимуму и отмечается 2-кратный рост приема сотрудников с зарубежным образованием.

Для дальнейшего обеспечения конкурентоспособности зарплат служащих, а также рационализации управления человеческими ресурсами реализуется проект по внедрению Общего центра обслуживания по кадровому делопроизводству.

Сейчас в Агентстве сокращены 147 кадровых единиц и это позволит получить экономию свыше 432 миллионов тенге.

Следующий шаг – это централизация госзакупок и юридической службы.

Сэкономленные средства руководитель госоргана вправе использовать для повышения заработной платы работников за счет надбавок, направленных на стимулирование продуктивного и честного труда.

На сегодняшний день по стране в подведомственных организациях задействовано 1,5 млн. человек с фондом оплаты труда в 2 трлн. тенге. В Правительстве прорабатывается вопрос по их оптимизации и консолидации.

По словам Алика Шпекбаева прорабатывается вопрос расширения данного права по оптимизации административных расходов, а также штата и стоимости услуг подведомственных организаций.

Руководители будут обязаны обучить и трудоустроить высвобождаемых сотрудников.

Применяемые меры вкупе позволят поэтапно перейти на новую систему оплаты труда на основе факторно-балльной шкалы за счет внутренних резервов.

Значительное поступательное движение отмечено в вопросах повышения привлекательности государственной службы. Для этого по аналогии со странами ОЭСР помимо конкурентоспособной заработной платы Агентством инициируется решение вопроса по улучшению социального пакета для госслужащих. Среди них — введение льготного жилищного и пенсионного обеспечения, создание условий для оздоровления.

Говоря о росте конкуренции на государственной службе, Алик Шпекбаев напомнил о требованиях, предъявляемых к моральному облику служащих.

«Сегодня ключевую роль в обеспечении этики госслужащих играют Советы и уполномоченные по этике. Акцент в их деятельности полностью смещен на профилактику этических нарушений, защиту прав и интересов государственных служащих и формирование позитивного морально-психологического климата.

Институт уполномоченных по этике доказал свою состоятельность. Это подтверждается более чем десятикратным ростом количества обращений в их адрес за последние два года. В 1 полугодии 2018 года поступило 6491 обращений. В связи с увеличением количества обращений граждан количество проверок возросло на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о повышении доверия населения, а также увеличением доли граждан, готовых сообщить о неэтичном поведении госслужащих», — отметил глава Агентства.

В работе коллегии приняли участие руководство и работники Агентства, его территориальных подразделений посредством видеоконференцсвязи, ведомств Агентства — Академии государственного управления при Президенте РК, Национального центра по управлению персоналом государственной службы и Национального бюро по противодействию коррупции, члены Специальной мониторинговой группы и Общественного совета по вопросам деятельности органов по делам государственной службы и противодействия коррупции.