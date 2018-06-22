Министр здравоохранения считает нецелесообразным заполнять бумажные медкарты, а по вечерам вносить данные в компьютеры, передает Sputnik Казахстан.

С первого января 2019 года в Казахстане официально запретят амбулаторные карты.

По словам министра здравоохранения Елжана Биртанова, вопрос обеспечения широкополосным интернетом во всех регионах страны возложен на акимов.

«С первого января 2019 года мы официально планируем запретить использование бумажных амбулаторных карт и историй болезней», — сказал Биртанов на совещании по вопросам модернизации и приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи.

Глава министерства напомнил, что вопрос обеспечения интернетом находится на особом контроле правительства республики.

«Сейчас, конечно, тяжело будет перейти в части цифровизации, но лучше сделать это сейчас, чем оттягивать. То, что мы делаем, я называю бесконечным ужасом, когда вынуждены все писать вручную и потом вечером сидеть и вбивать в компьютер. Поэтому лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас», — поэтично описал процесс отхода от бумажных амбулаторных карт к электронным Биртанов.

Министр отметил, что данная инициатива — начало новой эры, открывающей большие горизонты перед медиками страны.