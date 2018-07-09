Пламя охватило шымкентсткий пивоваренный завод, который ранее принадлежал бизнесмену Тохтару Тулешову.

В понедельник, 9 июля, в 14:35 на территории завода загорелись старые промасленные деревянные шпалы и емкости с остатками отработанного масла.Были задействованы 56 пожарных и 9 единиц специализированной пожарной техники.

«В 14:35 на территории Шымкентского пивоваренного завода произошло возгорание старых промасленных деревянных шпал и емкостей с остатками отработанного масла. Пожар локализован в 15:05 и ликвидирован в 15:48. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 225 кв.м», — сообщили в КЧС МВД РК.

Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 225 кв.м. Предварительная причина выясняется.

Шымкентский пивоваренный завод принадлежал Тохтару Тулешову. Он был задержан 30 января 2016 года в ходе проведения спецоперации в Шымкенте. По данным КНБ, он вынашивал план по насильственному свержению власти в Казахстане, который предусматривал дестабилизацию обстановки в стране путем организации акций протеста и массовых беспорядков. В ноябре 2016 года Тулешов был приговорен к 21 году лишения свободы.

Суд постановил конфисковать в доход государства денежные средства, движимое и недвижимое имущество осужденного. Это десятки машин, дома, земельные участки, денежные средства и ювелирные изделия.