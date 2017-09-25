Журналисты заглянули в конфискованные особняки Тохтара Тулешова

Со дня ареста Тохтара Тулешова прошло почти 8 месяцев. В СМИ периодически появляется информация о продаже имущества экс-олигарха. Дома, машины, земли…

На неделе, например, сообщили, что роллс-ройс Фантом может уйти за 1 тенге. Журналистам телеканала «Астана» не только показали владения «пивного короля», но и рассказали, что завод «Шымкентпиво» работает. Более того возобновил поставки продукции в Узбекистан и Кыргызстан.

Двухэтажные дома, расположенные в элитном районе Шымкента, когда-то принадлежали Тохтару Тулешову. Оба здания общей площадью 745 квадратных метров построены на одном участке. В 16 соток. Внутренний двор украшает небольшой фонтан из мрамора.

Здесь также пустующий бассейн, дорогостоящие деревья, кустарники. А между двумя зданиями яма. Котлован был вырыт по заказу Тохтара Тулешова. Строители говорят, что здесь планировали построить подземный переход, который соединял бы два дома. Но, как видно завершить строительство Тулешов так и не успел.

Просторные гостиные, спальни с голыми стенами, большие ванные комнаты, недостроенная сауна с бассейном на цокольном этаже. Так изнутри сейчас выглядят дома бывшего шымкентского олигарха. Здесь вместе с детьми проживала одна из жен Тулешова. Когда имущество конфисковали семья съехала, успев прихватить с собой все, что только можно было унести.

Пазылхан Асауов, заведующий сектором материально-технического обеспечения отдела образования г. Шымкент: «Много чего забрали. Как видите, наверху все сняли (имеет ввиду люстру с лампочками) и унесли. Все межкомнатные двери тоже забрали. Окна пытались тоже взять с собой, но потом видимо решили на место поставить. Батарей отопительных нет».

Даже в таком состоянии два бывших дома Тулешова эксперты по недвижимости оценивают в 125 миллионов тенге. Сейчас оба здания перешли в собственность акимата и уже переданы на баланс городскому отделу образования. Здесь до конца года планируют открыть детскую художественную школу для 450-и детишек. А до того времени новые хозяева хотят все тут переделать: убрать сауну и бассейны, объединить некоторые помещения.

Лидия Вишенина, завхоз детской художественной школы: «Вот это ванная для занятий, она нам не пригодна. Вот эта стена не несущая, мы ее уберем, и сделаем большой светлый кабинет. Кабинет нам нужен, или для рисунка, или для живописи. Для этих предметов нужны большие, светлые кабинеты. А вот эти стены, мы все убираем».

А третий особняк «пивного короля» расположен в другом районе города, по улице Бекет Батыра. Соседи говорят, что дом этот Тулешов строил несколько лет. Не жалея средств, много раз переделывал его. К строительству подключал зарубежных специалистов. Даже некоторые стройматериалы Тохтар Тулешов специально заказывал за границей.

Совсем недавно перед особняком стояли высокие дизайнерские фонари. Но их демонтировали. А здесь лежала итальянская брусчатка. Сейчас ее разобрали и сложили в кучу. Большие, роскошные ворота тоже убрали. Их сейчас заменяет конструкция из профнастила.

На другом конце участка разобрали декоративные заборы. Местные власти сделали это, чтобы полностью заасфальтировать территорию. К слову, теперь большая земля с элитным особняком принадлежит акимату. Но попасть в дом новым хозяевам пока не удается. Сейчас здесь по-прежнему живут жена и сын экс-бизнесмена.

Четвертый же конфискованный дом Тохтара Тулешова акимат намерен снести полностью. Объект, расположенный по улице Елшібек Батыра, признан аварийным. На его месте власти города планируют построить общежитие, либо служебное жилье для госслужащих. А вот земельные участки, изъятые у Тулешова, пойдут под строительство объектов. Каких именно пока не ясно.

Малик Абдинуров, начальник отдела жилищных отношений г. Шымкент: «9 участков. 7 участков, общей площадью 4 тысячи квадратных метров под строительство. По двум еще идет принятие решения для нужд каких-нибудь. Все они будут использованы только для нужд города».

Шымкентский же пивзавод, который Тохтар Тулешов загнал в кредитную долговую яму, — спасли. Теперь предприятие принадлежит дочерней компании «АТФБанка». Последним завод Тулешова, по решению суда, должен был выплатить около 28 миллиардов тенге. Но обязательства выполнены не были. Тогда-то пивзавод и перешел в руки новых хозяев, которые, кстати, изначально пытались продать объект.

Елдос Жумабаев, директор ТОО «Шымкентский пивоваренный завод»: «К сожалению, на тот момент покупателей не появилось. Никто не изъявил желанием приобрести завод. И тогда, как раз таки перед менеджментом банка, перед банком возник вопрос – что делать с данным объектом. Учитывая то, что данный объект как раз таки носит большую такую экономическую, социальную значимость для региона, перед банком стояла первоочередная задача сохранить именно производство, сохранить рабочие места».

Эти задачи удалось выполнить за невероятно короткий срок. За последние 3 с половиной месяца новые владельцы завода увеличили штат сотрудников на 120 человек. Более того, некоторые работники получили надбавку к зарплате. После смены собственника общий фонд оплаты труда поднялся на 40 процентов. А поставки пива в Узбекистан и Кыргызстан вновь возобновились.

Елдос Жумабаев, директор ТОО «Шымкентский пивоваренный завод»: «Штатная текучесть кадров идет в рабочем порядке. То есть кто-то увольняется, кто-то принимается на работу. Но основной костяк, который работал на заводе до смены собственника, он весь остался. Все ключевые сотрудники остались, и предприятие продолжает работать в штатном режиме».

Еще один конфискованный объект Тохтара Тулешова уже в ближайшем будущем может перейти в собственность акимата. Речь идет о шымкентском Дворце культуры «Фосфорник». Его дальнейшую судьбу в скором времени определит суд.

Бахрамбек Талибжанов