Цифровое телерадиовещание в нескольких областях РК будет начато в пилотном режиме.

На брифинге в СЦК министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев рассказал, в каких регионах Казахстана осенью этого года появится цифровое телерадиовещание, передает корреспондент Zakon.kz.

«В этом году в пилотном режиме в трех областях — Мангистауской, Жамбыльской и Южно-Казахстанской появится цифровое телерадиовещание. В Мангистауской области — с октября месяца, в остальных — с декабря месяца мы в пилотном режиме начнем цифровое телерадиовещание», — уточнил он.

Как добавил глава ведомства, до конца 2020 года в РК планируется завершить строительство всех радиотелевизионных станций.

«Это позволит нам с 2021 года полноценно перейти на цифровое телерадиовещание в Казахстане», — пояснил Д. Абаев.

Министр отметил, что для страны «это очень большой, серьезный шаг».

«Страна у нас большая, население не очень большое, и охват всей страны занимает достаточно продолжительное время, эта работа ведется несколько лет, мы держим ее на постоянном контроле», — заверил он.