На заседании Правительства РК рассмотрели вопросы перехода на цифровое эфирное телерадиовещание.

Премьер-Министр РК поручил обеспечить своевременный переход регионов на цифровое эфирное телерадиовещание. Бакытжан Сагинтаев отметил, что переход на цифровое телевещание — это важный социальный проект. Наряду с этим, о проводимой работе по переходу на отечественное цифровое эфирное телерадиовещание доложил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

Основная масса населения, в том числе жители сел, находящихся вдали от районных и городских центров, в качестве выгоды получат качество звука и изображения, а также увеличение пакета телеканалов. Полный переход на данный стандарт позволит казахстанцам смотреть на уровне областных центров до 30 телеканалов, на уровне сел и районных центров — до 15 телеканалов в цифровом качестве. В отечественном пакете будут телеканалы: новостные, для детей, о культуре, кино и спорте. Вместе с тем, в ходе селекторного совещания с докладом выступил аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев.

По словам главы региона, в рамках проводимой работы по области количество абонентов, подключенных к цифровым спутниковым и эфирным сетям составляет более 362 тыс. абонентов.

«В связи с отключением аналогового эфирного телевещания Министерством информации и коммуникаций РК утвержден совместно с акиматом Туркестанской области утвержден специальный план мероприятий. В соответствии с этим, по первому этапу перехода на цифровое эфирное телерадиовещание Туркестанская область планирует перейти до конца декабря текущего года. Во исполнение плана мероприятий, на сегодняшний день построено 78 радиотелевизионных станций (РТС), строительство оставшейся РТС будет завершено в ноябре 2018 года», — сказал аким области.