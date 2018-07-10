Несколько дней назад в Интернете начался сбор пожертвований на лечение восьмилетней Лиоры Алиевой, пишет Лайф.

На земле трудно найти человека, который был бы болен тяжелее. У Лиоры два рака — щитовидной железы и надпочечников. Ей пересадили сердце и два раза — почку. Но это ещё не всё: сейчас девочке требуется пересадка другой почки. И на это нужно $25 тысяч.

В постах о Лиоре были все обороты, от которых хочется плакать людям с добрым сердцем. «Хорошая девочка с красивым именем Лиора. Жила она в Казахстане, занималась танцами, любила маму и вообще была такой, какой и положено быть маленькой девочке». «Девочка верит, что будет жить». «Я даже представить не могу, что творилось с родителями девочки».

Пост о Лиоре с такими словами разместил популярный блогер Александр Гутин — в «Фейсбуке» у него 44 тысячи подписчиков. Многим людям стало жалко Лиору, и они перевели деньги. Но некоторые начали сомневаться. Уж слишком много страшных болезней.

Среди сомневающихся оказался журналист Михаил Шахназаров. У него тоже популярный аккаунт в «Фейсбуке», и Михаила попросили принять участие в борьбе за жизнь девочки. Он стал внимательно изучать информацию, подключил своих друзей и знакомых — подозрения начали подтверждаться почти сразу.

Сейчас деньги на лечение Лиоры уже никто не собирает. Все посты с призывами помочь удалены. Более того, аккаунт, который якобы принадлежит матери девочки, исчез полностью. Сборщики, испугавшись, стали даже возвращать деньги.

В пятницу Михаил Шахназаров в эфире «Радио России» рассказал о ситуации и призвал правоохранительные органы вмешаться, а в понедельник он должен передать официальное заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Сейчас известный адвокат Сталина Гуревич собирает заявления от тех, кто переводил деньги организаторам сбора средств, чтобы привлечь мошенников к ответственности.

«Я прошу тех, кто перевёл деньги на лечение девочки Лиоры и кто желает, чтобы мошенников привлекли к уголовной ответственности, написать мне в личку или сюда. Сейчас я готовлю запросы в медицинские организации России и Казахстана, где, якобы, лечилась Лиора, и после официального ответа будет подготовлено и подано в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела. Также я прошу откликнуться людей, готовых помочь с коммуникацией с Минздравом в США… Я гарантирую, что это событие не останется просто срачиком в интернетике, а будет решаться в рамках правового поля. Меня эта ситуация задела лично, поскольку я много лет помогаю ряду благотворительных фондов и люди, доверяющие мне, перечисляют деньги детям, которым такая помощь действительно жизненно необходима. Потерять ваше доверие — значит потерять эту помощь детям», — написала Сталина.

В Сети немало мошенников, которые используют доброту людей и собирают деньги на лжебольных. В ситуации с Лиорой очень много признаков обмана. Перечислим их все, чтобы вы могли помогать действительно больным людям и не попадались на удочку мошенников.

Болезни

Список болезней девочки настораживал даже людей без медицинского образования — но, конечно, доверчивых тоже было немало. Лайф попросил оценить объявление о Лиоре заместителя главного врача по медицинской части московской больницы № 71 Константина Зверева. У него всё это тоже вызвало сомнения.

«Во-первых, слишком много поражений органов, — сказал он. — Во-вторых, человек может жить с одной почкой, и если ему уже успешно одну пересадили, то вторую не пересаживают, даже если с ней проблемы. Так не делается».

Не могли показать документы

Лиора — из Казахстана. Сейчас она, якобы, в американской больнице, рядом с ней отец. При этом её мама с младшим ребёнком остаётся в Алматы. А деньги собиралась исключительно в России, причём посторонним человеком.

Если главным распространителем фейка выступил Александр Гутин, то банковскую карточку для сбора предоставил человек с аккаунтом Виталь Ец из Алма-Аты (его настоящие имя и фамилия — Виталий Цехоцкий). Цехоцкий обратился к Михаилу Шахназарову с просьбой подключиться к спасению девочки. Якобы, это дочь знакомых его друзей.

«Карту в Сбере я открыл на себя специально для сборов», — написал Цехоцкий в письме. И пояснил: «Держатели российских карт не могут перевести деньги на карты Казахстана. Позавчера мне в Сбере пояснили: так как карта мамы теньговая (тенге — валюта Казахстана. — Прим. Лайфа), это считается валютным переводом, по этой причине транзакции не проходят».

Кстати, на момент разговора, судя по скрину, который прислал Цехоцкий, на его карту поступило уже 295 тыс. рублей. А вот документов из США, подтверждающих, что Лиора действительно лежит в местной больнице, ни Цехоцкий, ни другие участники этой истории показать не смогли. И даже госпиталь, где лежит девочка, назвали с явной неохотой. А мама так и не смогла вспомнить отделение и номер палаты.

«Мои друзья связались и с госпиталем Хопкинса. Никакой Лиоры Алиевой там никогда не бывало», — написал в «Фейсбуке» Михаил Шахназаров.

Заметание следов

После того, как начался скандал, посты с призывами помочь Лиоре исчезли. Александр Гутин под тяжестью доказательств нехотя признал, что Лиора — это фейк.

«В «Фейсбуке» началась настоящая травля. Как по сигналу. Я всё сказал. Ничего дополнительного писать не буду. Если Лиора есть на свете, то это докажут, если нет, то меня развели так же, как и всех», — написал он.

Даже «мама Лиоры» была не против вернуть деньги, когда начался скандал. Можете себе представить мать умирающего ребёнка, которая собрала деньги на лечение и вдруг их добровольно возвращает?

Она написала Михаилу Шахназарову: «Мы всё остановили, прекратили все действия, и деньги возвращаются их владельцам. Мы можем вам дать подтверждение! Я умоляю вас остановить эту войну!»

Кстати, мама была готова рвануть в Москву, чтобы лично поговорить с Шахназаровым.

«Я думаю, деньги хотели мне предложить», — сказал он Лайфу.

Опять-таки, маме пришлось бы потратиться на билет, а ведь средств у неё, якобы, нет.