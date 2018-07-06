Уважаемые шымкентцы и гости города!

От всей души поздравляю вас со знаменательным и важным событием — 20-летием Астаны – прекрасной столицы нашей Родины, ставшей символом воплощенной светлой мечты, настоящей гордостью казахстанского народа.

В день рождения Астаны, появившейся на древней земле Сарыарки ровно двадцать лет назад, мы с благодарностью вспоминаем, что новая столица родилась благодаря историческим инициативам и мудрой политике главы государства Нурсултана Назарбаева. Сегодня Астана стала центром притяжения инвестиций, инновационных идей, креативных проектов, молодых умов, духовной и культурной жизни, символизирует новь современного Казахстана, единство и сплоченность многонационального казахстанского народа, его устремленность в лучшее будущее. «Город мира» — это почетное звание, присужденное по решению ЮНЕСКО, Астана оправдывает масштабными миротворческими инициативами, столица не единожды становилась площадкой для мирных переговоров глав известных мировых держав, здесь принято немало исторических судьбоносных решений.

Астана с каждым годом становится краше, прирастает уникальными новостройками, парками и скверами, культурными достопримечательностями. Здесь воплощаются в реальность самые смелые архитектурные замыслы и решения.

Пусть процветает любимая столица — сердце нашей любимой Родины! Символично, что в этом году наш Шымкент влился в ряды городов республиканского значения, став городом-миллионником, третьим мегаполисом страны. Равнение на Астану и Алматы придает новый импульс развитию Шымкента.

Перед нами открываются новые грандиозные перспективы, ждут воплощения интересные задумки в сфере промышленной индустрии и культуры.

Аким Шымкента,

Габидулла Рахматуллаевич Абдрахимов