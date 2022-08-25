Поздравляем! «Этот парень нужен городу!»

25 августа отмечает свой день рождения – юбилей – человек, имя которого знакомо каждому шымкентцу старше 20 лет. Речь об Анарбеке Онгаровиче Ормане.

Генеральный директор легендарного предприятия ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», а в недавнем прошлом – дважды аким Шымкента, председатель Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, заместитель акима Южно-Казахстанской области, экс-депутат Южно-Казахстанского областного маслихата, действующий депутат Туркестанского областного маслихата, председатель филиала демократической партии Казахстана «Ак жол» по Туркестанской области, кандидат технических наук, спонсор, меценат, издатель, кавалер ряда государственных наград, Почетный гражданин города Шымкента…

Недавно на очередной сессии маслихата за весомый вклад в развитии экономики города Анарбек Орман получил почетную грамоту «Құрмет».

И это все о нем, о юбиляре Анарбеке Онгаровиче. Перефразируя слова из известной поэмы Владимира Маяковского «Хорошо», заметим:

Юноше, обдумывающему житье,

Решающему, делать жизнь с кого,

Скажу, не задумываясь – делай ее

С товарища Ормана…

Этот совет особенно актуален для молодых людей, стоящих перед выбором ремесла, дела жизни. Биография Анарбека Онгаровича – ярчайший пример того, как НАДО и МОЖНО достичь высот в профессии. Без покровителей, без «крыши», полагаясь на собственные знания, опыт, смекалку, эрудицию.

Старшее и среднее поколения шымкентцев хорошо помнят годы, когда летом в большинстве районов города днем вода не поднималась выше второго этажа. Напор «оживал» лишь в ночное время. Тогда, а это была первая половина 80-х годов, Анарбек Онгарович только-только начал работать инженером в управлении Чимкентского горводоканала.

С момента его приезда из Алгабасского райкомбината коммунальных предприятий на работу в Чимкент прошло всего десять дней. Так вот, на одном из технических совещаний рассматривался вопрос о том, что в жилых домах двух-трех микрорайонов города вода не поднимается выше второго этажа. Специальные насосные установки не справлялись с этим уже 3-4 года.

Специалисты поделились своими мнениями. Один сказал, что проект изначально был неправильным, другой – что установленное насосное устройство неисправно. Третий – что проблема в водозаборе.

Анарбек Орманов сразу понял, в чем проблема. Он знал, как заставить воду подниматься наверх. И предложил свой вариант решения проблемы. В помощь ему дали две бригады.

Приехав на место, Анарбек Орманов собственноручно снял и смазал подшипники давно простаивавших и проржавевших болтов, почистил, открутил с помощью газового ключа все детали с насоса, сдвинул с места и перевернул. Поручил главному энергетику внимательно проверить все, что связано с электрикой, включить и выключить автоматы.

Закончили работу за полтора дня. Когда он нажал кнопку насосной установки, оказалось, что вода льется потоком даже на пятом этаже. Насосная станция стала работать исправно. Давление тоже нормализовалось. Все стало работать как часы!

Так Анарбек Орманов справился с проблемой, не решавшейся четыре года! И тем самым обратил на себя внимание городских властей… Их однозначный вердикт: «Этот парень нужен городу!»

В течение месяца его назначили главным инженером управления Чимкентского горводоканала.

Разумеется, подобные аварийные ситуации случались и в других районах города. На их устранение всегда вызывали Анарбека Орманова, потому что оперативно проанализировать причины поломки, решить непростые технические проблемы в экстренные сроки мог только Анарбек Орманов…

Уважаемый Анарбек Онгарович, вот и дождались мы официального повода выразить Вам всю нашу симпатию и уважение. Вы – человек колоссальной ответственности, компетентности, широкого спектра навыков и самоотдачи. От всей души желаем Вам оставаться таким же креативным, смелым, надежным руководителем, каким Вы сейчас и являетесь!

Желаем вам укрепления достигнутых позиций, новых успехов, потрясающе-интересных проектов. Пусть слава руководимого Вами предприятия ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» год от года только преумножается! Вы стали лучшим предприятием в СНГ, но Вы-то знаете, что это еще не предел!

Искренне желаем Вам всегда быть при любимом деле. Не знайте усталости, Анарбек Онгарович! Здоровья Вам, бодрости, достатка и всего самого-самого наилучшего, что есть в этой жизни!

Примите наши искренние пожелания счастья и благополучия. Пусть удача будет Вашей верной спутницей во всех начинаниях, а на смену достигнутым целям всегда приходят новые интересные и масштабные проекты!

Коллективы редакций газет «РАБАТ», «Ontustik РАБАТ» и медиахолдинга «Отырар»