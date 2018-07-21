С 19 июня 2018 года Шымкент стал городом республиканского значения. Эта новость все еще не потеряла своей актуальности. Ее «примеряют» на себя и чиновники, и простой народ. Нам стало интересно, как отразится новый статус на работе Шымкентского городского маслихата. И говорили мы об этом с секретарем Шымкентского гормаслихата Нурланом Бекназаровым.

– Нурлан Кудиярович, ставит ли новый статус – город республиканского значения, перед Шымкентским городским маслихатом новые задачи? Если «да», то какие именно?

– Во время публичного подписания Указа «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан» Глава государства выразил уверенность, что обретение Шымкентом республиканского статуса будет способствовать его дальнейшему успешному продвижению и откроет перед городом новые уникальные перспективы. «Этот шаг придаст устойчивый импульс сбалансированному социально-экономическому развитию города и последовательному повышению качества жизни жителей всего региона», – сказал Елбасы. Это не просто цитата, но фактически – конкретное задание всем нам.

Относительно маслихата скажу, что перемены, конечно же, коснутся и нас. Начнем с того, что у нас изменится даже название. Если раньше наш городской представительный орган назывался «Шымкентский городской маслихат», то теперь – «Маслихат города Шымкент».

– Это принципиально?

– Дело в том, что это предусмотрено Законом. Обретение статуса маслихата республиканского значения в скором времени даст дополнительные полномочия в деятельности маслихата и возложит на нас огромную ответственность. Для депутатов провели семинар и совещание, на которых шел разговор на разные темы – от культуры поведения депутата до повышения его ответственности перед избирателями. Основным рабочим органом маслихата является сессия, где принимаются решения, связанные с социально-экономическим развитием города. В связи с этим мы планируем провести несколько выездных сессий – город действительно вырос. Очевидно, что благоустроенность центра очень отличается от окраин. Места выездных сессий будем определять согласно анализу депутатских запросов, обращений граждан в акимат, маслихат. Одна из ближайших выездных сессий пройдет в жилом массиве «Сайрам». На нее пригласим активистов – уличкомов, жителей из числа тех, кто поднимал проблемные вопросы перед властью, то есть тех, кому не безразлична судьба их района. Сообща будем принимать решения по конкретным проблемным вопросам.

– У Шымкента изменилась площадь, увеличивается бюджет, опять же – поменялся статус города, а число депутатов гормаслихата остается неизменным – 29. Фактически, нагрузка на некоторых депутатов существенно возросла. Будет ли здесь что-то меняться? Будут ли довыборы, если «да», то когда?

– Здесь я отвечу так. В полном тексте упомянутого Указа Президента РК есть важный пункт, предписывающий правительству республики совместно с соответствущими госорганами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту страны до 1 сентября 2018 года принять меры, обеспечивающие приведение законодательных актов Республики Казахстан в соответствие с настоящим Указом.

Маслихатов в особенности касается Закон РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан». В статье 5 этого Закона «Порядок образования маслихатов» оговаривается число депутатов соответствующего маслихата. Оно определяется Центральной избирательной комиссией РК в следующих пределах: в областном маслихате, маслихатах городов Астаны и Алматы до пятидесяти; городском маслихате до тридцати; в районном маслихате до двадцати пяти. Поскольку теперь Шымкент стал городом с республиканским статусом, то будем ждать соответствующего решения ЦИК РК (у нас самих нет таких полномочий) об увеличении числа депутатов города.

– Бюджет Шымкента увеличивается если не в разы, то значительно. Одновременно должен возрасти и контроль за целевым расходованием бюджетных средств. Уже было заявлено, что в Шымкенте будет возрождена своя ревизионная служба. Ранее у гормаслихата уже была ревизионная комиссия, ее работа была весьма эффективна. Когда конкретно она будет вновь создана в Шымкенте?

– Согласно действующему законодательству Председатель Счетного комитета РК направляет в маслихат представление на утверждение председателя ревизионной комиссии, который будет заниматься организационной работой и численностью аппарата проверяющих. После получения соответствующего представления маслихат рассмотрит данный вопрос на сессии. Напомню, задача этого органа – контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств. С учетом того, что ревизионная комиссия города отчитывается перед маслихатом, надеемся, что созданный орган будет работать на должном уровне.

– В последние месяцы – как в Шымкенте, так и в области в целом – наметилась странная тенденция, когда один и тот же объект на официальном уровне открывается по несколько раз. Например, Арбат по улице Бекет батыра, набережная реки Кошкарата, зона Африки в зоопарке, какие-то предприятия в индустриальной зоне. Это как минимум несерьезно, даже смешно. Хотелось бы меньше показухи, больше – конкретных дел.

– На программу «Шаткал» (озеленение оврагов), на благоустройство набережной Кошкараты, на строительство арбатов, на зоопарк выделяются немалые бюджетные средства. Естественно, что депутаты должны контролировать эффективность и целесообразность использования бюджетных средств. Проводятся совместные выезды – в начале работ, по их завершении. Это большей частью ознакомительные, если хотите, инспекционные объезды на места. А СМИ преподносят эти в принципе рядовые рабочие выезды как открытие объектов. Так что, претензии не по адресу.

– Вы, как секретарь гормаслихата, координируете работу всего депутатского корпуса гормаслихата. Можете ли поделиться с нами примерами наиболее удачного разрешения каких-либо споров, проблемных вопросов, с которыми жители неоднократно обращались в органы власти.

– Таких дел, конечно же, немало. Из числа самых близких по времени примеров – вопрос качества строительства многоэтажных домов, обеспечение теплом и качественной водой, канализацией. Также депутатами поднят вопрос реализации программы модернизации ЖКХ и работы пассажирского транспорта, качества строительства дорог.

Одной из проблем, которую удалось решить совместно с акиматом, это ремонт канализационных систем в поселке Тогуз, строительство очистных сооружений и трансформатора. Эта многолетняя проблема была сдвинута с мертвой точки благодаря стараниям жителей и депутатов. Из бюджета на эти цели были выделены 200 миллионов тенге. Всю эту работу планируют закончить в августе. Заметьте, это не только решение коммунальной, но и экологической проблемы поселка.

Еще примеры – это строительство школы №115 на 300 мест в мкр. Таскен, внутриквартальных дорог в жилом массиве «Сайрам».

– Не скучно ли работать, когда в представительном органе доминирует одна правящая партия «Нур Отан»? Нет конкуренции, критики. Так недалеко и до застоя. Ведь это все мы уже проходили…

– Из 29 депутатов города – 27 являются членами партии «Нур Отан», и по одному члену партий «Акжол» (депутат Евгений Хван) и «Бирлик» (депутат Ербулат Нурмаханов) соответственно. О застое речи даже быть не может. Сложившийся партийный расклад – это ваш выбор, выбор избирателей, показатель доверия к партии. Отмечу, все депутаты маслихата независимо от партийной принадлежности едино исполняют свои обязательства перед избирателями и всегда единогласно принимают все решения, направленные на улучшение благосостояния жителей города.

– Гормаслихат дружно, слаженно работает с акиматом города. И время от времени вы благодарите друг друга «за понимание, доверие и уважение». Это здорово. А есть ли какой-то критический запал? Вы – разные ветви власти. Они – исполнительная, вы – выше, представительная, законодательная власть на местном уровне. Вы прошли сквозь горнило выборов, они — назначенцы. Есть ли механизм экспертизы решений, принимаемых акиматом, проектов и прожектов, планируемых ею? Были ли проекты, решения, которые бы гормаслихат отклонил, направил на доработку? Примеры, пожалуйста.

– Вообще действующее законодательство дает определенные полномочия маслихатам при осуществлении своей деятельности. Если вкратце, утверждение схемы управления городом, утверждение плана социально-экономического развития, заслушивание отчетов всех госорганов и т.д. Согласно Указу Президента РК раз в год аким города отчитывается перед депутатами об исполнении своих функциональных обязанностей. В этом году такой отчет запланирован на сентябрь. Отдельно перед депутатами отчитываются акимы районов города и руководители отделов. Не буду вдаваться в подробности, например, в последних отчетах отделов ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог со стороны депутатов было много вопросов к их работе. Депутатский корпус последние годы по нескольку раз отклонял предложение отдела ЖКХ о повышении тарифа на вывоз твердо-бытовых отходов. Не рассматривали этот вопрос до тех пор, пока специалисты отдела не представили нам доказательную базу, сравнительный тариф по областям, городам, который мы сопоставили с нашим, и после тщательного анализа было принято решение.

Немало спорных моментов было по школьному питанию. Один из них – выяснилось, что некоторые победители конкурсов – арендаторы школьных столовых, додумались сдавать их в субаренду… Есть вопросы по ремонту столовых, качеству мебели, по запрету продавать в столовых вредные для детей продукты – чипсы, жевачки, вредные для организма детей напитки и так далее.

– Началось второе полугодие. Кто-то отслеживает исполнение госпрограмм, проектов, переходящих объектов? А то к концу года в Шымкенте начинается традиционная байга по тому, кто успеет быстрее освоить бюджетные средства. Есть ли примеры?

– Недавно мы заслушивали отчет об исполнении бюджета города за 2017 год. В общем бюджет города исполнен. Что касается неиспользованных бюджетных средств, которые были отражены в отчете акимата и ревизионной комиссии области, это средства, сэкономленные при проведении государственных закупок.

Бюджет города на 2018 год в ближайшее время планируется пересмотреть и уточнить по предложению акимата в связи с изменением статуса города, в том числе, доходную и расходную части.

– Есть ли в работе Шымкентского гормаслихата что-то такое, что здорово его отличает от других маслихатов?

– В данное время маслихат Шымкента является самым мобильным, активным и дружным. Все депутаты являются истинными патриотами и уважаемыми жителями города.

Среди депутатов есть главное правило – не смешивать личные дела, бизнес-интересы с депутатскими полномочиями. Допускаю, что кому-то в это трудно поверить, но это так.

Новшество в работе маслихата – введение официального мониторинга деятельности депутата. По нему определяем рейтинг на уровне постоянных комиссий. Итоги подводим ежегодно – в Наурыз и выявляем лучшую постоянную комиссию маслихата. Всего у нас их пять. В рейтинге учитывается многое: число запросов, ответы на них, значимость решенных вопросов и проблем, количество публикаций в СМИ, встречи с избирателями, и так далее. Это подстегивает в работе, не дает расслабляться и довольствоваться достигнутыми результатами.

Это не все о чем можно было бы сказать, главная цель в работе маслихата – эффективность, слаженность, грамотность и оправдание доверия своих избирателей – жителей миллионника, имеющего статус города республиканского значения.

– К работе сайта маслихата есть замечания. Пока он малоэффективен и малоинформативен в отличие, скажем, от сайта гормаслихата Алматы.

– Согласен. Над этим вопросом мы работаем. Более информативна страничка нашего маслихата, представленная в facebook. Заходите туда, узнавайте новости.

Фарида Шарафутдинова