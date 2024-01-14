1,4 млрд выделили на газификацию микрорайона Ынтымак — сенатор

Депутат Сената Парламента страны от третьего мегаполиса Казахстана, прибыли в Шымкент, чтобы послушать вопросы жителей города.

На встрече с горожанами депутаты пояснили, что будут работать во благо народа, без показательных встреч.

Депутат сената пояснил, что народные избранники приехали не просто встретится, а на самом деле выслушать и решить проблемные вопросы касающиеся развития города.

«Есть такие, кто приедет и просто встретятся. У нас задача другая, мы пришли выслушать вас, принять меры, найти ответы на ваши вопросы», — говорит Нурлан Бекназаров.

ЧТО ХОТЯТ ЖИТЕЛИ?

Люди просят народных избранников обратить внимание на работу местных чиновников, донести до верхушки власти, что решение проблем нужно не затягивать, а решать.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ БЕСПОКОЯТ ГОРОЖАН

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Когда проведут газ в массив Кайнар Булак

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Открытость акимата

Сенатор от Шымкента пояснил, что будут слушать каждого и открыто поднимать проблемные вопросы. Народные избранники пообещали объехать все пять районов мегаполиса.

«Поднимают вопросы жители касательно газификации, водоснабжения, электричества и дорог. Мы сегодня в большом мкр Ынтымак, тут скоро решится вопрос с дорогами, уже к концу года подадут природный газ. На эти работы из республиканского бюджета выделили 1,4 млрд тенге. Потом, как завершатся работы по инфраструктуре, уже начнут работу с дорогами», — говорит сенатор.

Депутаты пообещали все вопросы адресовать местным чиновникам и озвучить некоторые в правительстве.