Решением Южно-Казахстанского областного маслихата от 21 июня 2018 года № 25/288-VI утверждены новые ставки платы за эмиссии в окружающую среду по Южно-Казахстанской области, которые вводятся в действие с 27 июля 2018 года.

Решение принято в соответствии с пунктом 8 статьи 576 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый Кодекс) и пунктом 5 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

В связи с принятием новых ставок за эмиссии признается утратившим силу Решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 24 сентября 2010 года №33/339-IV «О ставках платы за эмиссии в окружающую среду по Южно-Казахстанской области».