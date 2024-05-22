Предпринимателям напомнили о сроках сдачи отчетов и платежей

Индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим, призывают своевременно сдавать налоговую отчетность и своевременно платить налоги.

Розничный налог — это специальный налоговый режим, который могут использовать предприятия, со штатом не более 200 наемных работников.

Фискальщики напоминают индивидуальным предпринимателям, занимающимся торговлей и оказывающим различные услуги, своевременно оплачивать налоги. Говорят, без проблем работают лишь те, кто выполняет эти обязанности без предупреждения.

Бахыт Болатбеков, руководитель отдела Управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«По налоговым отчетам формы 913 и формы 200. Сдается ежеквартально. За период с января по март включительно налоговую отчетность необходимо сдать с 1 апреля по 15 мая. До 25 мая нужно оплатить налоги».

Благодаря динамичной цифровизации в стране индивидуальные предприниматели имеют возможность сдавать налоговый учет, обязательные платежи из любого места, не выходя из офисов. Портал егов , е-налог, мобильные приложения банков второго уровня доступны круглосуточно.

Бакыт Болатбеков, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Сейчас большинство расчетов ведутся через КАСПИ. Поэтому обороты многих предпринимателей за 1 год переходят на налог на добавленную стоимость. СНР розничного налога вправе применять юридические лица и ИП в случае применения одного или нескольких видов деятельности из указанного перечня. Розничный налог уплачивается по ставкам: 4% при продаже физическим лицам; В данное время решением гормаслихата Шымкента эта ставка снижена до 2%».

Индивидуальный предприниматель имеет возможность постановки на регистрационный учет, выбор налогового режима, учет доходов по чекам приложений, начисленных сумм налоговых и социальных выплат через мобильное приложение Е — налог бизнес.

Специалисты налогового управления по Аль-Фарабийскому району напоминают, посредством этого мобильного приложения индивидуальный предприниматель может получать справки о доходах , оплачивать налоги и социальные выплаты, начисленные по результатам автоматизированного расчета.