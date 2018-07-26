Кадры заезда авто на шымкентский перрон заинтересовали пользователей Сети. На фото отчетливо видно, что люди в полицейской форме стоят возле багажника старенькой Škoda Octavia, припаркованной прямо на перроне. Выгрузив большие сумки на «парковке для избранных», люди подходят к поезду.

«Как вам такое? По перрону ездят спокойно и провожают своих на поезд.

Это Шымкент!» , — возмущается на своей странице в Facebook казахстанский адвокат Гульнара Жуаспаева. Юрист добавляет, что из машины, заехавшей на перрон, водитель высадил людей с баулами и уехал.

Пользователи Сети незамедлительно отреагировали на пост Гульнары Жуаспаевой. Некоторые посчитали действия сотрудников полиции вполне допустимыми. Мол, таким образом стражи порядка всегда передают важные документы. Другие посоветовали незамедлительно отправить фото на сайт МВД РК , либо в антикоррупционное ведомство.

Комментарии пользователей (орфография и пунктуация оригинала сохранены):

Абай Адамбаев: А как ездят сотрудники ГАИ на дорогах? Нарушают правила сплошь и рядом!

Nurlan Nurmukhamedov: Идиоты. Передайте это в агентство по борьбе с коррупцией. Пусть этим идиотам вправят мозги!

Эрлен Ахметов: Всегда так, они документы передают.

Марат Санаубаев: На сайт МВД надо отправить. Пусть завтра встречают подарки с юга.

Что за необходимость заставила водителя так нагло нарушить правила дорожного движения вопреки здравому смыслу, пока остается загадкой.