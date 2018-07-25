У казахстанских школьников продолжается отдых, до конца летних каникул еще чуть больше месяца. МИА «Казинформ» предлагает информацию о том, как провести оставшееся время с пользой для подростков, желающих подзаработать или просто набраться опыта.

В каком возрасте можно начать работать

По закону в Казахстане можно работать всем детям, но не во всех сферах и не всем самостоятельно.

До 14 лет несовершеннолетние могут работать в области кино, театра, цирка. При этом обязательное требование: условия без ущерба здоровью и нравственному развитию.

С 14 лет школьникам можно работать в свободное от учебы время и в условиях, не причиняющих вред здоровью.

С 15 лет юные казахстанцы имеют право трудиться, если уже получили основное среднее или общее среднее образование.

Во всех случаях трудовой договор должен подписывать также один из родителей, опекунов, попечителей или усыновителей.

16-летние могут заключать договор без подписи родителей. При этом им нельзя заниматься тяжелыми работами, работать во вредных и опасных условиях не только для здоровья, но и нравственного развития, а также на должностях с полной материальной ответственностью, обеспечивать сохранность имущества и других ценностей работодателя.

Где нельзя работать несовершеннолетним

Согласно законодательству в Казахстане нельзя привлекать детей до 18 лет в игорный бизнес, к работам в ночных развлекательных заведениях, к производству, перевозке и торговле алкогольной продукцией, табачными изделиями, наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами.

Несовершеннолетним казахстанцам запрещается трудиться в условиях, где нужно поднимать и переносить тяжести весом свыше 4,1 килограмма.

Подросткам от 14 до 16 лет нельзя работать более 24 часов в неделю.

Не достигших 18 лет нельзя привлекать к сверхурочным работам, а также отзывать из ежегодного трудового отпуска и отправлять на работы вахтовым методом.

Где найти работу

Один из безопасных методов найти подработку для подростка — обратиться в центры занятости населения. К примеру, в Астане школьников направили в налоговую Алматинского района, где они подрабатывали курьерами. Еще часть вступили в ряды «Жасыл ел». Подростки производили уборку, садили цветы, деревья, поливали. Некоторые стали волонтерами, помогали в открытии Ботанического сада.

Искать работу для подростков на таких ресурсах, как enbek.kz, headhunter.kz не совсем удобно. В разделах поиска нет графы по вакансиям для несовершеннолетних. Среди предложений, где не требуется опыт работы и временный график, есть должности промоутера, актера-аниматора, стажера, практиканта.

На что обратить внимание

Работодатель обязан заключить трудовой договор с несовершеннолетним. Если работодатель этого не сделал, то ему грозит штраф. Размер штрафа для должностных лиц — 50 МРП, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций — 80 МРП, субъектов среднего предпринимательства — 150 МРП, субъектов крупного предпринимательства — 200 МРП.

Поэтому в случае нарушения законодательства следует обратиться в органы инспекции труда с соответствующим заявлением.