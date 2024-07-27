Почему так быстро пролетает лето?

А действительно, почему? Вероятнее всего, потому, что лето полно приятностей – осязаемых, вкушаемых, переживаемых… Разве могут наскучить тепло, отпуск, дача, книги, встречи, пиво-шашлыки, фрукты-ягоды, бахчевые… О работе не говорим, потому что это святое. Это не обсуждается, из планов по работе может быть только повышение собственной и коллег квалификации, рост числа клиентов (читателей), словом, продвижение бизнеса в самом широком смысле этого слова.

Лето – это маленькая жизнь. Как не профукать эту жизнь? Вопрос долгосрочный. А вот как с пользой провести остаток лета и успеть сделать в нем по максимуму возможностей – тема для нашего настоящего размышления.

Много ли дел вы наметили на старте трехмесячника? Ну, типа: сделать ремонт в доме, похудеть, подтянуть знание языков, прочесть гору отложенных (скачанных) книг, посмотреть десятку топовых фильмов, достроить дачу, съездить на море, разгрести завалы хлама в квартире, окончить курсы, пройти обследование, записаться к дантисту и т.д. Признаемся честно, хотя бы себе, половина из намеченного благополучно отложена в сторону, другая – откорректирована, переведена в «щадящий режим».

Так все-таки как успеть провести лето с пользой?

Здесь нам понадобятся лист бумаги, хорошо отточенный карандаш или ручка. Для чего все это? Все просто – планируем оставшиеся летние дни. Вот прямо день за днем…

Я вам подкину несколько подсказок – по значимым праздничным датам, событиям. Это станет для нас основной канвой, на которую будем нанизывать все остальное.

30 июля – Международный день дружбы.

4 августа – День работников транспорта.

10 августа – День Абая.

11 августа – День строителя.

12 августа – Международный день молодежи.

14 августа – Медовый спас.

18 августа – День пограничника.

19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи, Яблочный спас.

25 августа – День шахтера.

29 августа – День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона, Международный день действий против ядерных испытаний. Ореховый спас.

30 августа – День Конституции Республики Казахстан. И сюда, конечно же, дни рождения родных и друзей, годовщины свадеб, новоселья, устройства на работу и другие приятные личные события.

А теперь легкие напоминалки. Первая: обязательно за лето надо встретиться хотя бы раз с друзьями. Для этого можно выбрать кафе попроще, но с хорошей кухней и столиком во внутреннем дворике. Доказанный учеными факт: видеться с друзьями полезно для здоровья. Общие воспоминания, приятные эмоции, обмен планами на ближайшую перспективу, вкусная еда под легкое спиртное способствуют психологической разрядке и снижают уровень стресса.

Из обязательного – наесться арбузов, персиков и малины. Найти возможность покупаться в водоеме. Нет возможности поехать за город на речку, есть платный городской бассейн, вроде их в Шымкенте четыре. А может, кто из состоятельных друзей пригласит вас в свой особняк с бассейном? Сегодня возможно все! Не отказывайтесь. Привыкайте к хорошему.

Станьте автором нового летнего прохладительного напитка. В вашем распоряжении доступные ингредиенты – мята, лимон, ягоды, чай, каркаде, имбирь, арбуз, дыня и прочее.

Не забудьте сделать запасы ягод на зиму, закатать несколько банок огурцов на зимние салаты. В моей семье принято конец августа превращать в «шымкентское томатино»: мы закрываем томатный сок. Без соли, без сахара и специй. Все необходимое добавляется зимой после открытия банок.

Интернет полон советов: летом надо обязательно сделать окрошку, угостить родных и друзей. А за застольем обязательно поспорить о том, чем лучше заправлять окрошку – кефиром или все-таки квасом.

Приглядитесь к младшим членам семьи. Узнайте про их планы на лето. Примерьте на себя роль фей, волшебников – помогите осуществиться их мечтам.

Знакомая молодая семья этим летом уже съездила на Шардару, и отец «посвятил» своего десятилетнего сына в рыбаки. Старшая дочь к рыбалке отнеслась с прохладцей, зато, как русалка, бегала под летним дождем вдоль берега. Тоже неплохо – набралась приятнейших ощущений и впечатлений.

Наверняка в вашем окружении есть люди преклонного возраста, подумайте и над их «летними» желаниями. Может, им хочется в парк или поесть мороженое в кафе. Без сопровождения им этого не осуществить. Ну, вы поняли…

И еще. Подумайте над идеей того, как 10 августа отметить День Абая. Это же наш Пушкин. Есть парк Абая, библиотека его имени. Наконец, его бессмертные «Слова назидания». Сделайте так, чтобы в этот день по-доброму прозвучало его имя.

У каждого времени года свое предназначение. Лето – это про радость, тепло, общение, это «про красиво». Подарите себе и близким ярких красок, потрясающих впечатлений. Не забудьте сделать несколько фотоснимков, сегодня «на цифре» это дело пары секунд. Наступит осень, а потом зима… И вы еще раз поразитесь тому, как было классно и круто минувшим летом. К слову, не только из-за частых дождей.

Фарида Шарафутдинова