Председатель Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК Талгат Ластаев рассказал, при каких условиях цены на внутренние рейсы могут снизиться, передает Tengrinews.kz.

По словам председателя комитета, необходимо наращивать количество рейсов в день.

«К примеру, полеты в Лондон мы нарастили до ежедневных рейсов — два раза в день, то же самое в Стамбул, Эмираты. Идет процесс наращивания рейсов по тем направлениям, которые уже есть. Мы добавляем частоты, чтобы людям было удобно летать. Это немаловажная часть», — сказал Талгат Ластаев в интервью корреспонденту агентства.

Также он отметил, что в настоящее время отрасль работает над увеличением транзитного пассажиропотока.

«Наше население составляет 18 миллионов человек, за прошлый год было перевезено 7,4 миллиона пассажиров, поток растет, но чтобы развиваться более интенсивно, мы делаем ставку на транзит», — сказал он.

До 2020 года Казахстан планирует увеличить транзитный пассажиропоток в четыре раза и достигнуть показателя 1,6 миллиона человек.

«Мы за последние 6-7 лет с нуля нарастили пассажиропоток, в прошлом году было 620 тысяч человек, за первое полугодие 2018 года уже 400 тысяч. В этом году мы планируем выйти на 800-900 тысяч пассажиров. За счет транзитного пассажиропотока наши компании зарабатывают деньги, которые не смогли заработать на внутренних рейсах. Это фактически экспорт услуг. Есть исследование, что каждый транзитный пассажир тратит за два-три дня поездки 600 долларов. Если это будет миллион пассажиров, то 600 миллионов долларов останется в экономике Казахстана», — предположил председатель комитета.

Цена на внутренние рейсы

«Зарабатывая на них, наши компании смогут снижать тарифы для внутренних рейсов. Потому что внутренний пассажиропоток не всегда такой доходный из-за того, что объем небольшой», — разъяснил Талгат Ластаев, говоря, для чего нужно наращивать частоту рейсов.

Председатель комитета подчеркнул, что транзитный пассажиропоток — это «наша точка роста».

«У нас основные потоки идут между странами Юго-Восточной Азии, Китаем, Европой и Россией. Например, все, что восточнее Урала, тем пассажирам проще прилететь в Казахстан и отсюда улететь в тот же Таиланд. К примеру, Украина — Корея, Украина — Китай, Индия — страны СНГ, Узбекистан — Россия. Это то удобство, в котором мы должны использовать свое географическое положение. За счет этого заработают и аэропорты, и авиакомпании. Пассажиры от этого выиграют, у авиакомпаний будет возможность гибко снижать тарифы для внутренних пассажиров», — добавил Ластаев.

Экспорт топлива

Он отметил, что немаловажным фактором в ценообразовании является авиатопливо.

«60 процентов топлива экспортируется из-за рубежа, с каждым годом объем топлива увеличивается. Планируется, что в следующем году все топливо будет отечественным, когда закончится модернизация наших НПЗ. Удельный вес в цене, конечно, занимает топливо», — отметил председатель Комитета гражданской авиации.

Новые авианаправления

Также глава ведомства отметил, что выставка EXPO-2017, открытие Международного финансового центра «Астана» способствуют открытию новых авиарейсов.

«В прошлом году мы открыли 10 рейсов, достаточно хорошие рейсы в Варшаву, Хельсинки, Нью-Дели, Будапешт, которые сейчас востребованы. В этом году процесс продолжается — на Вильнюс, Ригу, открываются рейсы с городами в Россию. Мы совместно с МФЦА проводим исследования по приоритетным направлениям, куда необходимо летать для развития финансового центра: Токио, Гонконг, Нью-Йорк, Цюрих. МФЦА привлек иностранную компанию, чтобы понять, как эти рейсы сделать более привлекательными, так как на некоторых направлениях пассажиропоток не в том объеме», — сообщил Ластаев.

По его словам, уже в августе исследование будет завершено, после чего будут сделаны определенные шаги по открытию новых направлений. Также стоит отметить, что прямой рейс в США будет осуществляться на новом судне Boeing 787 Dreamliner, который прибудет в Казахстан в 2021 году.