FlyArystan открывает продажу билетов на осенне-зимнюю навигацию

Казахстанский лоукостер FlyArystan объявляет об открытии продаж авиабилетов на осенне-зимнюю навигацию. Уже сейчас пассажиры могут приобрести билеты по самым выгодным ценам на большинство рейсов через мобильное приложение FlyArystan или на сайте www.flyarystan.com.

В мире авиации осенне-зимняя навигация начинается с конца октября. Кроме того, осенне-зимняя навигация часто сопровождается увеличением числа рейсов к популярным зимним направлениям. Так, в международной маршрутной сети авиаперевозчика уже доступны рейсы из Актау в Стамбул и Баку. Планируется открытие продаж на рейсы из Алматы, Астаны, Актау и Атырау в Кутаиси, а также из Астаны в Ташкент.

Стоит отметить, что FlyArystan уделяет особое внимание вопросам безопасности в это непростое время, тщательно подготавливая экипажи и воздушные суда к зимним условиям.

FlyArystan уже открыл продажу билетов на треть рейсов осенне-зимней навигации по внутренним направлениям Казахстана: из Алматы в Астану, Кызылорду, Костанай, Семей, Туркестан, Уральск, из Астаны в Уральск и Актау, из Шымкента в Актау и из Актау в Актобе. Доступны билеты на рейсы по 31 декабря 2024 года. Авиаперевозчик рекомендует заранее приобретать билеты по выгодным тарифам. Также пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на сайте и в мобильном приложении. Продажи на остальные рейсы будут открыты в ближайшее время.

О компании:

FlyArystan – казахстанский лоукостер, начавший свою деятельность в мае 2019 года. Авиакомпания выполняет рейсы по обширной маршрутной сети на современном авиапарке самолетов A320 с баз в Алматы, Астане, Атырау, Актау и Шымкенте. Маршрутная сеть FlyArystan включает как внутренние рейсы, так и международные маршруты и чартерные рейсы в Грузию, Азербайджан, Узбекистан, Турцию, Индию, ОАЭ, Катар и Китай. FlyArystan дважды был признан лучшей бюджетной авиакомпанией в Центральной Азии и СНГ на Skytrax World Airline Awards 2023 и 2024 гг.