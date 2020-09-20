В соответствии с решением уполномоченных структур двух государств с 21 сентября 2020 года возобновляются авиарейсы между Казахстаном и Россией.

Рейсы будут выполняться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю, сообщает Комитет гражданской авиации.

Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере снятия ограничений и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и Россией.

Также российской стороной принято решение о возобновлении международного авиасообщения с Кыргызстаном и Республикой Беларусь.