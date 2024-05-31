Рассрочка на авиабилеты с Tickets.kz

Планируйте свои путешествия уверенно, ведь теперь вы можете приобрести билеты уже сегодня и оплатить их в течение 6 месяцев без лишних забот.

Преимущества:

· Срок рассрочки: целых 6 месяцев.

· Без переплаты и комиссий.

· Лимит на покупку: до 2 млн тенге.

Как оформить билет в рассрочку 0-0-6:

1. Выберите авиабилет на сайте Tickets KZ или в приложении.

2. Введите личные данные для бронирования.

3. На этапе оплаты выберите «Рассрочка 0-0-6».

4. Укажите ИИН и номер телефона.

5. Подтвердите условия рассрочки через SMS.

6. Подтвердите график платежей.

7. Введите SMS-код для завершения оформления.

Обратите внимание: Авиабилеты на некоторые направления авиакомпании SCAT, включая «Акционные предложения», не могут быть оформлены в рассрочку.

Способы погашения:

· Внесение платежей через отделения или терминалы Home Credit Bank.

· Онлайн-оплата в приложении Home Credit Bank.

· Использование карт других банков при оплате через терминалы Home Credit Bank.

Уведомление о сумме и сроке платежа будет отправлено по SMS. Эту информацию также можно получить в мобильном приложении Home Credit Bank или через call-центр по номеру 7979.

Успейте воспользоваться выгодным предложением и путешествуйте без границ по всему миру с нашей рассрочкой!