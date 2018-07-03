Пенсионный счет вкладчика ЕНПФ наследуется в случае его смерти. Как получить пенсионные отчисления погибшего родственника, сообщает Tengrinews.kz.

Сообщения о том, что наследование пенсионных накоплений в случае смерти вкладчика отменили, не подтвердились. В пресс-службе ЕНПФ сообщили, что если вкладчик пенсионных накоплений умирает, его наследник сможет получить накопления погибшего после оглашения завещания.

«После факта прохождения наследования Гражданским кодексом предусматриваются шесть месяцев, во время которых родные могут подтвердить законность наследования и получить пенсионные накопления умершего. В первую очередь наследник получает пособие на погребение в течение первых дней, а потом после полугода, когда все процедуры завершаются, он получает все накопления из пенсионного фонда», — сообщили в пресс-службе.

В ЕНПФ отметили, что вкладчик может указать наследника своего пенсионного счета. Если отдельного распоряжения по этому случаю нет, то к наследникам первой очереди относятся супруг, родители и дети умершего. Наследниками второй очереди по закону являются братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Наследниками третьей очереди являются дяди и тети, а также двоюродные братья и сестры умершего.